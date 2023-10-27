積金首10月人均蝕$5305

10月本港強積金分類平均表現

美債息高企影響環球金融市場，更連累打工仔年內強積金倒蝕「見紅」！強積金研究機構晨星（亞洲）數據顯示，截至本月24日止，首10月強積金跌2.24%，以469.4萬名強積金成員計，即每人虧損約5,305元；月內強積金跌幅約1.73%，亦即每名成員蝕約4,097元。

中港股基金表現最差 按各類投資組別劃分，香港以及中國及大中華股票基金頹勢未止，年初以來錄得約負13.15%及負11.86%的投資虧損，是所有強積金資產類別中表現最差，單計10月兩者各跌4.25%及4.17%。

至於美國股票基金，年初以來回報為11.82%，10月則呈1.71%的虧損。月內唯一力保不失的是港元貨幣市場，10月升幅為0.2%，年內升2.5%。

另一邊廂，強積金顧問公司GUM指出，截至10月19日止，10月強積金整體回報下跌1.7%，每人平均虧損3,940元；年內強積金整體回報下跌1.9%，即每人平均虧損4,411元。

同時，GUM編製的3大主要指數10月表現齊跌，其中股票基金指數跌2.2%；混合資產基金指數跌2%；固定收益基金指數跌0.2%。至於首10月計，強積金固定收益基金指數升0.9%，是唯一錄得升幅的指數。GUM認為，美息年內應維持在5.25至5.5厘，估計強積金保守基金仍然受惠高息環境，錄穩定正回報。

籲買短期高評級債券 上古國際集團董事梁彥穎認為，因應以巴衝突令油價回升，通脹不易下降，加上標普500指數大部分公司的回報都低於美國息口，料股市大升的機會渺茫，所以他建議應把握機會轉出部分歐美股票。中港股市或在最後一季因政策密集出台而反彈，持有中港股票倉位的暫時毋須轉倉。

美債息高企之下，他建議大家可攻短年期高評級債券基金，亦可以逐步由短年期高評級債券，慢慢轉向長年期高評級債券。