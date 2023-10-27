恒指險守萬七 李寧降銷售指引即冧20%

港股在施政報告發布後首日在萬七關好淡增持。恒生指數昨日早段升88點後跟隨外圍下挫，最多跌168點，低見16,917點；最終全日收復部分失地，報17,044點，跌40點或0.23%。主板全日成交808億元，港股通淨買入22.27億元。

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳表示，下周美國聯儲局議息即使維持利率不變，12月亦有機會再加息，高息環境持續，影響環球流動性及資產配置，對股市不利，尤其是中資股在內的新興市場。惟內地第三季及9月份經濟數據勝預期，後市未至於過分悲觀，恒指跌穿萬七關後，技術上下一支持位在去年11月上升裂口約16,800點。

港股淡風主導，除了因為利率高企外，經濟展望亦不佳。瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎表示，施政報告推出的措施應繼續支援香港經濟復甦，同時提升長遠增長潛力。然而，短期內全球增長的不確定性可能仍然偏高。該行維持今年香港本地生產總值（GDP）預測增長3.8%，明年增長2.8%。

A股揚 寧德擬回購 另一邊廂，內地A股3大指數昨日全線上升，其中滬綜指漲0.48%至2,988點，深成指升0.4%至9,566點。內地車用電池龍頭寧德時代管理層擬以20億至30億元人民幣回購公司股份，回購股份將用於實施股權激勵計劃或員工持股計劃。