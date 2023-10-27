恒指險守萬七 李寧降銷售指引即冧20%
港股在施政報告發布後首日在萬七關好淡增持。恒生指數昨日早段升88點後跟隨外圍下挫，最多跌168點，低見16,917點；最終全日收復部分失地，報17,044點，跌40點或0.23%。主板全日成交808億元，港股通淨買入22.27億元。
大華繼顯（香港）策略師楊韻銳表示，下周美國聯儲局議息即使維持利率不變，12月亦有機會再加息，高息環境持續，影響環球流動性及資產配置，對股市不利，尤其是中資股在內的新興市場。惟內地第三季及9月份經濟數據勝預期，後市未至於過分悲觀，恒指跌穿萬七關後，技術上下一支持位在去年11月上升裂口約16,800點。
國企指數昨日收報5,859點，升5點或0.1%；科技指數收報3,712點，升11點或0.31%。有大型銀行季績令市場失望，拖累板塊表現，滙豐控股(00005)尾市曾低見56.6元，收報57.1元，跌2.3%，拖低恒指38點。
香港交易所(00388)再跌約1.8%，收報273.2元，兩日累挫5.79%。花旗發表報告指出，施政報告將股票印花稅降回0.1%，對港交所有利，但結構性的得益相對有限。在短期氣氛持續疲弱下，市場流動性及成交量不會受惠措施而顯著改善，故此維持該企「沽售」投資評級，目標價270元。
天齊淨利潤下滑七成
體品股李寧(02331)股價急挫，全日瀉20.69%，收報23.95元。中信里昂報告指出，李寧管理層將今年銷售指引由中雙位數降至單位數增長，令市場沮喪。另為解決滯銷問題及推動零售環境回復至健康水平，該企計劃第四季減少批發，以助減低分銷商的庫存壓力。該行大削其目標價三成至34元，評級由「買入」降至「跑贏大市」。
電池股天齊鋰業(09696)收跌1.32%，報40.85元。收市後公布第三季度淨利潤16.46億元人民幣，按年大挫70.89%。
今天掛牌的新股極兔速遞(01519)昨日暗盤低開4.2%報11.5元欠承接，最低見11.32元，收報11.86元，較上市價12元低1.2%或14仙。
港股淡風主導，除了因為利率高企外，經濟展望亦不佳。瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎表示，施政報告推出的措施應繼續支援香港經濟復甦，同時提升長遠增長潛力。然而，短期內全球增長的不確定性可能仍然偏高。該行維持今年香港本地生產總值（GDP）預測增長3.8%，明年增長2.8%。
A股揚 寧德擬回購
另一邊廂，內地A股3大指數昨日全線上升，其中滬綜指漲0.48%至2,988點，深成指升0.4%至9,566點。內地車用電池龍頭寧德時代管理層擬以20億至30億元人民幣回購公司股份，回購股份將用於實施股權激勵計劃或員工持股計劃。
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