建行去季撥備前盈利降近5% 淨息差料承壓

中信行淨利息收入減 截至9月底止3個月，建行純利按年增長2.63%至881.1億元，但完全是信貸減值損失按年減少24.04%「拉下補上」所致，管理層昨日遭投資者抱怨股價低迷、市帳率長期低於一倍，「有損央企績優大藍籌形象」。

建行上季淨利息收入按年倒退5.59%至1,562.4億元，跌幅遠超上半年的1.72%。首9個月淨息差僅1.75%，按年跌30點子，參考首季為1.83%、上半年為1.79%，可以肯定第三季繼續下滑；淨手續費及佣金收入亦按年倒退1.29%至243.06億元。

首席財務官生柳榮表示，99%符合調整條件的樓按已完成利率調整，政策使上月提前還款規模按月減少7.2%，日均按揭投放量按月升0.75%。然而，貸款市場報價利率（LPR）及既有按揭利率下調，以及降低企業融資成本等多方面影響下，淨息差今年仍受壓，預計明年降幅趨緩。

截至9月底，該行定存餘額15.14萬億元，按季回升6.17%，跟去年底相比多21.75%，可見社會熱衷做定期抗風險。不過，他相信，之後隨着經濟回穩，資產收益率與負債成本率均將稍有改善，而信貸總量明年亦會保持穩定增長。

資產質素方面，9月底不良貸款率為1.37%，按季持平。生柳榮稱，內房企業貸款的不良生成水平按年呈現一定的下降趨勢，並會從債務重組和置換、認購地方政府再融資債券，支持地方政府化解債務風險。