渣打少賺五成 券商話曳 港股價半年低 恐未見底

經營淨利息收入按季跌 管理層昨明言，中國商業房地產的政策壓力難以短期內緩解，且中國投資者信心處於相當低水平，預期不會有快速復甦。不過，沒有看到房地產行業相關風險蔓延至中國經濟的其他領域，相信情況正在穩定下來。該行自2021年底起已積極管理內房敞口，有關敞口已削超過30%至目前的27億美元；又謂不計內房以外的中國帳簿表現良好，相信中國未來幾年的前景仍然非常強勁。

渣打第三季扣除撥備及稅項前溢利按年增4.55%，按季則跌5.39%。按基本基準計算的經營收入按年增長6.4%至44.03億美元，淨利息收入按年增18.39%至23.88億美元，兩者按季都下跌；淨息差更是按季收窄8點子至1.63%，差過市場預期，但管理層指當中4點子來自一次性調整，並預期第四季淨息差按季擴張。

港溢利升16% 歐美轉蝕 按地區劃分，香港第三季收入按年增12.91%至10.67億美元，稅前基本溢利增16.16%至3.88億美元。整體亞洲市場進貢稅前基本溢利10.63億美元，增不足1%，佔集團80.77%；非洲和中東多賺82%至2.73億美元；反觀歐洲及美洲地區轉錄稅前基本虧損9,000萬美元。

首3季計，集團稅前列帳溢利為39.56億美元，按年降4.97%；稅前基本溢利46.22億美元，升15.63%。

高盛削目標價至86元 雖然渣打大致上維持今年業績指引不變，但在淨息差方面略作修改，由原先預期今年「約」1.7%，改為「近」1.7%。

除此之外，渣打第三季的有形股本回報（ROTE）為7%，按年跌兩個百分點，主要是稅項支出增加，集團亦預期全年基本實際稅率為30%。

券商紛紛對渣打季績表示失望，其中高盛以渣打第三季業績遜預期及稅率指引上調為由，把其目標價由90元下調至86元，評級為「中性」。

渣打績後股價捱沽 渣打集團第三季業績摘要