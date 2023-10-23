券商點股：迅銷確立收入多元化

海外UNIQLO貢獻大 集團以超高性價比的產品而聞名，旗下品牌包括UNIQLO（優衣庫）、GU、Theory等。去年全年收益及溢利均見大幅增長，當中溢利更連續3年創下歷史新高紀錄。其中，海外UNIQLO事業分部於全地區錄得收益及溢利大幅增長，表現強勁。同時，該分部收益在綜合業績中佔比首次超過50%，經營溢利佔比亦達60%。

按地區而言，大中華地區收益為6,202億日圓，按年增長15.2%，經營溢利1,043億日圓，按年增長25%。該地區下半年度業績回升超越預期，全財政年度創下歷史新高業績。南韓、東南亞、印度及澳洲地區的收益總額為4,498億日圓，按年增長46.1%，經營溢利總額為782億日圓，按年增長36.4%。北美、歐洲及東南亞地區的UNIQLO業務持續擴大顧客群，進入增長階段。海外UNIQLO各地區業務及GU業務步入循序順利發展，確立集團全球收益支柱的多元化。

明年業績增長持續 日本UNIQLO業務方面，期內收益總額為8,904億日圓，按年增9.9%，經營溢利總額1,178億日圓，按年增9.2%。同店銷售淨額全年按年增長7.6%。全年度網店銷售淨額為1,338億日圓，按年增長2.3%，收益佔比為15%。另外，集團繼續投入開展自動化倉庫，於全球鞏固事業基礎。

集團同時公布2024財政年度業績預期，預計全年度將錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。綜合收益總額將達3.05萬億日圓，按年增長10.2%。綜合經營溢利總額將達4,500億日圓，按年增長18.1%；母公司擁有人應佔溢利達3,100億日圓，按年增長4.6%。集團基本面良好，業績持續增長，值得跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）