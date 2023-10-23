股市估市：微軟業務潛力待發揮

美國業績期已正式展開，微軟（Microsoft）將於香港時間周三凌晨公布第一季度業績（7至9月開始）。微軟業務和產品不少，但其實只區分為3大業務：個人計算機業務、生產力和商業業務、智能雲業務。

長久以來，微軟一直希望在搜尋引擎這一個大餅上不讓谷歌（Google）專美，故推出有瀏覽器和搜索引擎的Edge，並且改用Google Chrome開放出來的Chromium專案，希望用戶能在有着相同使用體驗的前提下，在日常使用的習慣中，不知不覺的從使用Chrome轉移至使用Edge，達到從Google搶下市場份額的目的。

冀ChatGPT強化搜索業務 然而，多年過去後，Edge卻沒有撼動半分Google的市佔率。在強弱懸殊的市佔率下，微軟在此業務的發展完全處於被動狀態。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）在本月出席法院就Google反壟斷訴訟案聆訊時就曾經表示，出版商與廣告商會根據Google的要求調整內容，讓微軟的Bing與競爭對手在市場上難以立足。

直至微軟有份投資OpenAI的ChatGPT在全球興起後，微軟才找到一次主動進攻的機會。管理層在今年2月7日宣布，將新版Edge瀏覽器和搜索引擎Bing集成ChatGPT，當時第3方機構data.ai的數據顯示，Bing應用程式的全球下載量一夜之間增加10倍。微軟管理層一度寄予厚望，相信至少能獲得約3%搜索份額。但數據顯示，自從將人工智能功能添加到Bing以來，微軟在搜索市場的份額幾乎沒有變化。

所以，ChatGPT短期並不能在「個人計算機業務」上為公司貢獻增長。ChatGPT的另一貢獻整合點，是與現有的Office和Windows系統結合。新系統代號將帶有「Copilot」字樣，於9月26日正式以人工智能助理方式登陸Windows 11，並且將會於11月開始向企業用戶推出Microsoft 365 Copilot企業版，每台電腦的使用費為每月30美元。惟縱使反應可能超理想也好，也來不及為本季業績帶來太理想貢獻，反而下一季業績可能更為關鍵。

受惠亞馬遜擬買雲服務 最後，近年科網公司最為重視、也是微軟3大業務之一的「智能雲業務」，近來也有一些新的傳聞消息。據報亞馬遜（Amazon）正準備買入微軟365雲產品服務，預計這筆交易價值將超過10億美元。微軟和亞馬遜同為主要的雲服務供應商，微軟的Azure和亞馬遜的AWS之間也存在競爭關係，亞馬遜以前一直不願意使用微軟的雲服務。這筆交易若是被證實，對微軟的企業軟件領域無疑將是一次巨大的推動。

綜合來說，自上一次公布業績後至今，未能看到一些重大的增長數據讓投資者審視微軟本次業績的增長勢頭（市場預期每股盈利為2.65美元，按年增長13%，但按季輕微下跌），但幾可肯定是，微軟在本年的最後一季（即微軟第二季業績）更讓人期待。若本周公司業績公布後股價下跌，300至310美元將是首個良好的長線投資入市位。

富途證券首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）