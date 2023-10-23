新盤概況：澄天擬周二開示範戶

首批料推最少50伙 該集團副主席楊政龍表示，項目自命名以來市場反應踴躍，計劃本周二開放示範單位予公眾參觀，首張價單將以「親民價」提供不少於50個單位。他續指，港島南發展一日千里，隨着大型商場即將開幕，區內發展將更上一層樓。

資料顯示，該盤樓高23層，涉110伙，間隔涵蓋一房至三房，實用面積由245至881方呎，迎合南區分支家庭、港島及九龍核心商業區的上班族及年輕上車族需求。項目預計關鍵日期為2025年3月31。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，政府將發表最新施政報告，上述項目搶閘為買家送上優惠，凡於周四至今年11月30日期間簽署臨時買賣合約，購買該盤指定兩房戶或指定三房戶的買家，可分別獲贈總值2萬元或3萬元的超市禮券。

星凱‧堤岸連沽兩戶 新盤市場續錄成交。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸昨再沽兩伙，套現2,589.7萬元。公司營銷策劃總監楊聰永稱，最新售出的單位包括5座29樓D室三房戶，實用面積676方呎，以1,422.3萬元成交，呎價約21,040元。另一伙為1座47樓G室，實用面積542方呎，兩房梗廚設計，以1,167.4萬元售，呎價約21,539元。

他又指，項目自上月13日重推後累沽27伙，合共套現逾3.1億元。至於樓盤開售至今則累售899伙，套現逾93億元，平均成交呎價約20,367元。