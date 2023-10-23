3旺區租金 今季睇升3%

內地專才及學生湧港，加上樓價被看淡下不少人轉買為租，今年香港租市走勢凌厲。據差餉物業估價署資料，今年截至8月底，全港私人住宅租金指數累升約5.64%，並創逾3年半新高。多個大型發展區如啟德、將軍澳日出康城及大埔白石角在過去暑假期間租市火熱，3區共錄約1,400宗租賃成交，租金按年升幅達約10至20%，市場人士預期，今季租金可再升約3%，全年料可漲約10%。

啟德3個月590刁 四成內地客 啟德為香港近年的重點新發展區，數年前開始已有多個全新住宅項目落成入伙。中原施蒂文表示，剛過去的7至9月暑假期間，全區合共錄得約590宗租賃成交，比去年同期增加約25%，當中7月及8月，更連續兩個月錄得超過200宗。

嘉匯一房呎租47.4元 他指出，租市轉旺主因，是區內配套已漸見成熟，加上有全新商場開幕，入伙盤數目又多，故吸引租客追捧，當中佔約40%為內地客，而其餘本地客源就以年輕家庭為主。

租賃交投增加，租金同錄升幅。施續稱，區內租金按年升幅至少10%，其中已入伙數年的嘉匯一個9座高層D室，實用面積約348方呎，一房間隔，成交月租約1.65萬元，呎租約47.4元，較同類型單位去年同期月租約1.5萬元，按年漲約10%。而MONACO ONE於9月錄逾40宗租賃成交，同期計屬同區中全月最旺，項目1A座中層G室，實用面積約326方呎，成交月租約1.65萬元，呎租約50.6元。

他表示，現時全區有約145個單位放租，叫租由1.4萬元起，放盤為龍譽實用面積約228方呎單位，開放式設計，呎租叫價約61.4元。而區內樓齡最新的HENLEY PARK現正入伙，項目有約30個租盤，其中1A座中層H室，實用面積約250方呎，月租開價約1.5萬元，呎租約60元。

日出康城交投量重返疫前 將軍澳日出康城近年來有多個新盤入伙，成為租務市場焦點。中原伍錦基稱，該區屋苑於7至9月已錄約515宗租賃個案，而7月成交量更達217宗。區內租客都以專業人士為主，不少是銀行職員或鄰近學校的教職員，現時交投量已回升至疫情前水平。

LP6最低嗌1.4萬 他指出，日出康城LP6單位，屬區內面積較小，實用面積約300方呎已為一房設計，故項目月租亦較區內其他單位為低。目前同區月租叫價最低1.4萬元，亦是該盤單位，項目第3座中層J室，實用面積約307方呎，一房間隔，每方呎叫租約45.6元。

該盤兩房「梗廚」單位，現時成交月租亦僅約1.8萬至2萬元，屋苑現有約36個單位放盤。據該行資料，屋苑1座低層A室，實用面積約495方呎，屬上述兩房「梗廚」設計，上月成交月租僅約1.68萬元，呎租約33.9元。

事實上，通關後海外人員及學生租客明顯增多，而辣招下收租業主數目減少，租盤供不應求，帶動租金上揚。伍又稱，日出康城租金較去年同期已升至少10%，如MALIBU的2A座中層D室，實用面積約368方呎，9月成交月租約1.6萬元，呎租約43.5元，同座高逾20層的同室單位，去年同期成交月租僅約1.41萬元，年內升幅達約13.5%。

白石角租金最多年飆20% 大埔白石角鄰近大學及科學園，暑假期間租務交投暢旺。美聯汪子龍表示，過去7至9月區內屋苑合共錄得約289宗租賃成交，而7月交投量更錄約140宗，按年增約40至50%。通關因素帶動下，該區租客主要為內地學生及在鄰近科學園工作的上班一族，而隨着各院校陸續開學，加上不少租盤已被市場消化，故9月同區租賃成交量已跌至約50宗水平，較高峰時下挫約64%。

交投帶動下，區內租金升勢同樣明顯。他又指出，與去年同期相比，個別屋苑租金已錄約20%升幅，以開放式單位為例，去年個別月租約一萬元已有交易，現時普遍成交都由約1.2萬元起；較受追捧的一房戶，近期成交月租更升至約1.5萬至1.6萬元。

海日灣II一房1.6萬租出 資料顯示，區內海日灣II第10座高層D室，實用面積約398方呎，一房另連士多房設計，成交月租約1.64萬元，呎租約41.2元。而朗濤9B座低層A室，實用面積約391方呎，一房間隔，月租約1.6萬元，呎租約40.9元。

汪又稱，全區現時合共有約170個單位放租，惟僅有約70個為兩房或以下單位，月租叫價最低約1.25萬元，該放盤為嘉熙9座實用面積約257方呎單位，每方呎叫租約48.6元，該屋苑現時有約32個租盤。