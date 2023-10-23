華旅遊消費變 概念股勢分化

十一境內遊8億人次超疫前 潮興城市漫步 內地連續8日的十一長假期已經過去，這個「悠長假期」備受矚目，主因它是內地疫後解封的首個十一假期，而且較五一長假連休5日的天數更長。惟要留意，隨着內地一眾00後、95後投身社會，他們掀起的城市漫步（City Walk）、特種兵式等旅遊文化，與內地50後、60後以往一出遊就「大買特買」完全不同。適逢人民幣貶值及消費降級潮席捲而來，這種快閃式的「顛覆之旅」值得外界深思。

江蘇8日吸金907億稱霸 至於今年十一的境內遊人數為8.26億人次，較2019年疫情前增長4.1%，貢獻旅遊收入7,534億元（人民幣‧下同），但仍低於政府估計的近9億人次出行和旅遊收入7,825億元。

盤點十一長假「吸客量」及「吸金量」稱霸的省份，以河南及江蘇排首位。文化旅遊部資料中心推算，前者接待遊客達8,480.1萬人次，後者8日吸金907.59億元。

人均消費則以黑龍江最便宜，人均花費369.13元；其次為「西藏遊」，人均花費523.75元；最高人均花費的是「海南遊」、「新疆遊」、「北京遊」，平均逾1,300元。

出境遊方面，國家移民管理局提供的數據提及，今年中秋、十一「雙節」全國邊檢機關共查驗出入境人員1,181.8萬人次，每日平均147.7萬人次，較當局早前預測的每日平均158萬人次為低，亦只是2019年的85%。其中入境為587萬人次，出境594.8萬人次。

大行高盛的報告則指，內地今個十一長假境內遊人均消費明顯改善，回升至疫情以來最高，相關收入僅較疫情前低約2%，且較今年端午節及五一假期有改善。

另中金報告提及，節日效應下出行需求高漲，多數省市十一期間消費增長勢頭良好，運動健康、品質生活、互動體驗等消費趨勢亮眼，認為宏觀經濟逐步企穩有望提振消費者信心，以及促進消費政策落地顯效，內需消費有望持續向好。

中免受累消費意願降 今年僅餘下大約兩個月時間，而接下來迎接的「大假」非12月的聖誕節莫屬；至於內地民眾下一個長假則是明年2月中旬的農曆新年。常言道「股市行先經濟」，如是者趁股市低迷之際，吸納旅遊相關股是否可行？

究竟中免股價下跌，反映其離不開新股典型的高飛曲墜魔咒，還是公司業績受內地消費降級等因素影響？華盛證券經紀部董事李偉傑分析，中免股價大瀉是與內地民眾消費意願下降有關，而觀乎公司以往績計的市盈率為29倍、預測市盈率32倍，較體育用品股為高，所以估計中免股價仍未見底，除非企穩在20天線（約95.92港元）。

去季淨利潤增93% 中免從事以免稅為主的旅遊零售業務，包括煙酒、香水化妝品、精品、服飾以及電子產品等免稅商品的批發、零售等業務。集團在最新的首3季業績快報內雖然未有披露和展望9月後的旅遊零售市況，但其第三季股東應佔淨利潤則升93.19%至13.33億元，營業收入按年增長27.87%至149.79億元。

至於首3季度營業總收入則按年增長29.14%至508.37億元，股東應佔淨利潤升12.33%至51.99億元。

上半年業績7載最強 作為香港最大航空公司，國泰截至今年6月底止的中期純利為42.68億元，撇除港府優先股部分，純利為39.6億元，以上半年計，是自2016年來最好。

此外，國泰旗下的香港快運11月起停收旅行團訂票，李偉傑認為，此舉對國泰有利，原因是他們可以將票價較低的團體客，由香港快運導向至國泰航空，變相確立兩間公司分工，香港快運集中做「散客」增加收入及盈利，國泰航空則主攻商務及團隊等市場。

同程主打交通票務 同樣為OTA平台的同程旅行，早年由同程旅遊旗下的同程網絡與攜程系的藝龍旅行網合併，並叫「同程藝龍」。要留意的是，與攜程不同，據同程旅行上半年業績顯示，其交通票務服務收入佔比最高，達52.1%，住宿預訂服務反而只佔36.8%，上半年計，收入較疫情前即2019年上半年高出逾80%，至28.66億元人民幣。

郭思治指，以同程現價14.8元來看，股價同樣跌穿所有移動平均線，以往績計市盈率更為52倍，略為偏高，相信股價要反覆下試低位。他又提及，若然投資者想在明年農曆新年之前低吸旅遊股，可待股價整頓才作部署。

新秀麗股價強勢，不外乎有內外因素而加持。事關恒指公司早前研究納入外國公司為藍籌，若然成事，新秀麗正是受益者之一，另滬深港通今年3月起亦納入新秀麗等外國公司，數據則顯示，截至10月19日止，新秀麗在港股通的持股比例約1.22%，持倉成本為24.67元。

首6月純利11億 新秀麗現時旗下品牌包括新秀麗、Tumi、American Tourister，3者佔總銷售額分別為49%、22%及17%，同時美洲及亞洲業務各佔逾30%。

公司上半年業績，外部收益17.55億美元，較疫前的2019年上半年輕微回升1%，純利更有1.52億美元（約11.9億港元），較2019年上半年高逾兩倍。李偉傑預期，新秀麗走勢應較其他股份好。