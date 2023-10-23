科技不斷創新 投資機會激增

科技創新推動世界進步，也可提供投資爆發式增值機會。例如社交平台老大哥Facebook（現改名Meta）於2012年上市時，據報就為部分初期投資者勁賺5.4倍；植物肉公司Beyond Meat在2019年5月上市首日股價也大漲1.63倍。在現今人工智能（AI）方興未艾之下，是時候發掘下一代高科技投資的寶藏。

量子電腦解決複雜運算 下一代最先能夠實現商用化的，很可能是量子電腦。所謂量子電腦是以非常複雜、普通人難以理解的量子力學作為基礎而建構，其運算能力可以大大超越以「0」和「1」作為基準單位的傳統電腦。尤其近年傳統電腦在運算能力的進步速度減慢，但另方面算力增長需求卻日趨重要，令量子電腦的研發更顯迫切。

達至通用需5到10年 不過，在硬件上，量子電腦的運作要避免震動，不受電磁場甚至熱擾動的干擾，所以都需要在接近絕對零度的超低溫度操作，涉及「超導體」、「氦-3」等超級物料的使用，一般企業難以製造或組裝。

故近年在技術上取得進步的，都是諸如美國大型科技企業如國際商業機器（IBM）、微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）等。其中，IBM就率先於2019年推出了Quantum System One的量子電腦。

內地方面，則由中科院等合作，於近期宣布成功構建出量子計算原型機「九章三號」。該電腦可以在百萬分之一秒時間內處理最高複雜度的樣本，據稱較現時最強超級電腦快上億倍。

國際主流觀點認為，5至10年時間市場便會出現通用型量子電腦。屆時在軟件、演算法和應用場景等一切到位之下，便可以更準確預測天氣、更快研發新的藥物、材料設計等。

生物電腦實現環保節能 生物電腦非新鮮概念，但近期被再度關注，原因是AI的訓練與使用過程需要電腦強大的運算能力，以及相當耗費能源。據估算，訓練AI模型所使用的能源，足以為美國普通家庭供電41年！生物電腦能比現行電腦更節能。

培育器官或涉道德問題 生物電腦的硬件，是利用人類幹細胞培育出大量的大腦「類器官」，好處是類器官具三維神經結構，有望優於晶片製程在平面上和製程的限制。運作原理是將這些「大腦」連接到傳感器和輸出設備，並通過機器學習、大數據和其他技術進行訓練。

據約翰斯霍普金斯大學科學家Thomas Hartung所述，雖然超級電腦可比人類更快速處理大量計算，但人腦優點是更節能、更擅長學習和做複雜邏輯決策。如區分貓狗，人腦輕鬆完成，電腦就時常出錯。

使用培育出來的器官驅動電腦，或涉及道德問題，但Hartung今年初表示，已召集了40名科學家開發名為「類器官智能」（Organoid Intelligence）技術，並簽署宣言，呼籲開展更多研究，探索類器官細胞培養的潛力，以促進人們對大腦的理解，並發展新型的生物電腦，同時認識和解決相關的倫理問題。不過，距離生物電腦可以普及商用，可能還要幾十年的時間。

人工授粉解救蜜蜂銳減 世界曾經流傳過一句名言：「如果蜜蜂從地表上消失，人類活不過4年」，因為人類將失去所有由蜜蜂傳播花粉的植物，將導致食物短缺、人類滅亡。這種結局無人想見，但事實上逾80%農作物都靠昆蟲授粉。

然而，氣候變化影響天然和人工飼養的蜜蜂數目，且有研究指，將蜂農的蜂移至農地協助農作物授粉的做法，或導致當地原生蜂數目大減，其中涉及蜂群之間爭奪食物，以及新蜂群帶來新病菌等問題。

以國初創授粉機協助農業 為了解決蜜蜂數目的不穩定，及昆蟲之間競爭的問題，以色列初創企業BloomX便發明了人工授粉的機器。現時該公司的兩款機器，分別可應用在藍莓和牛油果兩種果樹上，未來或要按不同植物的形態來設計新的機器。

另外，將蜂農的蜜蜂四處運載至不同農地去授粉亦會涉及其他問題，一來長途的車程，容易令蜂群死亡；二來，讓蜂群在新環境去吃非慣吃的花蜜亦非理想，授粉效率不高，更直接影響農作物收成的數量。

故有另一間以色列初創公司Edete發明了採集、有效儲存和讓花粉保鮮的方法。好處是可以在植物花粉最旺盛之時，以人工方法去採集和收藏，然後在需要時取出並授粉，減輕依靠蜜蜂之餘，亦可大大提高植物授粉的效能，提高收成。