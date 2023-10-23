亞馬遜急改送貨政策抗衡

通脹持續高企之際，中資跨境電商SHEIN及Temu靠賣平價貨在歐美市場人氣急升，即使在這些平台上購買的商品，可能需要一周甚至更長時間才能由內地倉庫送達目的地，依然吸引了大量客群，就連電商「一哥」亞馬遜也不敢輕敵。

雖然亞馬遜還沒有顯示出與Temu打價格戰的意圖，但有外媒引述知情人士指，亞馬遜的管理層一直在評估如何應對兩家競爭對手，因為市場對於送貨時間較長的特價商品有一定需求，但還正在考慮應否增加這類商品在自己網站上的供應。

料高收入客群不會流失 亞馬遜花費多年時間及資源建立的物流網絡，以及業務規模，都是SHEIN及Temu無法匹敵，且這兩家中資電商至少目前難以提供兩日內送達的服務。高盛分析師Eric Sheridan相信，亞馬遜提供的付費訂閱服務Prime，屬於高收入家庭的會員不太可能轉投Temu的懷抱。

除了低價消費者的份額面臨威脅，研究公司Marketplace Pulse指，轉向平台模式發展的SHEIN正積極招募亞馬遜的賣家，目前數以千計的第三方賣家加入了SHEIN的美國市場，其中大多數來自亞馬遜。據報SHEIN正在把更多商品運至美國的倉庫，以加快送貨速度。

亞馬遜面向賣家的物流（FBA）政策已作出調整，原先配送速度較慢、但收費較低的「輕小商品計劃」取消，8月底起改為對價格低過10美元的商品，推出較低的物流費率。調整目的在於鼓勵賣家銷售更多平價商品，並可以享受亞馬遜正常標準的送貨速度。

亞馬遜前高層、加州大學柏克萊分校經濟學教授Steve Tadelis認為，亞馬遜需要在其作為可靠零售商的品牌，與推出平價貨而可能削弱品牌形象之間盡快取得平衡。