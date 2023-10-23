監管審查成最大絆腳石

隨着地緣政治局勢愈發緊張，在歐美市場「搵食」的SHEIN、Temu及TikTok近年皆試圖淡化其中資背景，然而，即使企業把總部遷至海外或者聘用外國人擔任管理層來加強與海外市場的聯繫，都難以擺脫更為嚴峻的監管挑戰及質疑。

印尼禁社交平台電商交易 過去幾年在數據安全及私隱保護方面遭美國政界猛烈抨擊，並遭多個西方國家限制使用的TikTok，如今在印尼的電商業務亦遇挫折。事關印尼政府對當地社交平台的電商交易實施新禁令，以保護印尼的中小企，導致TikTok本月4日起須暫停印尼市場的電商服務，賣家依然可以繼續在TikTok平台來推廣產品，但將無法直接在平台銷售。

不過，正在與TikTok展開激烈競爭的「本地薑」Tokopedia及Shopee則因為專做電商生意而未受這新規影響，這意味在印尼有一億用戶的TikTok，需要額外推出一款專做電商生意的應用程式，否則平台流量恐逐漸被當地其他對手分食。

至於正在海外急速擴張的SHEIN及Temu，則被美方指控利用貿易規則的漏洞獲利。

美擬廢小額包裹免稅入境 美國眾議院下的美中戰略競爭特別委員會早前曾發布一份措詞嚴厲的報告，矛頭直指SHEIN及Temu的供應鏈可能存在侵犯人權、強迫勞動的問題，並透過利用美國的「低額豁免」（de minimis）漏洞避稅，規避當局有關《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）的審查。

根據美國現時「低額豁免」規定，每人每日可免關稅進口貨品的最高價值為800美元，這一項政策對中國電商企業尤其有利，因為這些跨境電商是直接把包裹由位於內地的倉庫交付給海外的消費者，且產品價格絕大部分低於關稅最低門檻。

報告指，單是Temu及SHEIN的免稅貨物每日多達60萬件，以年率計，佔全球去年以「低額豁免」名目運至美國的貨物超過30%，對其他要繳納關稅的零售商不公。參議院更在6月推動一項草案，意在取消中國跨境電商對美國出口貨品的關稅豁免。而一直傳有計劃赴美國上市的SHEIN，亦遭美國議員督促美國證交會（SEC），要求SHEIN在上市前證明不涉及侵犯人權。