美GDP料季升4% 勢再加息

儘管美股3大指數上周全盤受壓，但投資者憧憬本周放榜的科網龍頭微軟、Facebook母公司Meta、電商巨頭亞馬遜率領美股收復部分失地，更重要是，美國商務部將於周四公布第三季國內生產總值（GDP）表現，市場預估以年率計按季增幅為4%，意味經濟增長再度加速！

長期資產回報看俏 Northern Trust首席經濟學家Carl Tannenbaum在報告指出，與需求下降的預期相反，勞動市場的持續強勢支撐着消費開支，而最新的消費數據表明，第三季增長是近兩年來最強勁的。他預期，第三季美國經濟增幅為3.4%，低於市場共識，但仍是2021年第四季來最強。

經濟強勁意味聯儲局可進一步加息。美國最大退休金之一、教師退休基金會（TIAA）旗下資產管理機構Nuveen的首席投資官Saira Malik表示，要實現通脹回落至2%目標的道路仍崎嶇不平，投資者最好避免過度樂觀情緒，並為波動率飆升做好準備。

Nuveen認為，即使聯儲局今年完成加息，最快也要到2024年下半年才可能轉向減息。考慮到近期美國國債孳息率飆升，愈來愈多投資者沽出風險資產，並改持現金在銀行收息。據歷史往績，長期資產——尤其是固定收益，和另類資產——在短期孳息率大幅飆升後表現優於其他資產，這些資產類別自去年3月加息周期開始後已大幅下跌，換言之，未來的潛在回報將極具吸引力。

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