華有力化解經濟風險實現轉型

受中國經濟增長放緩、地緣政治衝突的陰霾拖累，今年以來中港股市表現一直不佳，甚至近期多項救市政策連環出台，亦未能夠扭轉低迷的股市。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕認為，雖然市場對中國的看法似乎相當悲觀，但相信中國有條件化解各類經濟風險，實現今年經濟增長5%的目標並不難，而市場對於中國經濟正面臨的某些挑戰，例如房地產危機、高負債、失業率等，只因存在某程度上的誤讀與過度的擔憂。

段乃榕接受本報專訪時表示，經濟增長轉弱的並非中國獨有的問題，全世界增長都在放緩，對比歐美地區，中國今年經濟就算僅增5%亦已是大幅跑贏。在她看來，市場關注的一些中國經濟挑戰確實存在，但未至於外界渲染般嚴重。

房地產行業危機對經濟衝擊，可謂是眾矢之的。惟她認為，隨着中國人口增長放緩，住宅需求減少、地產行業增長放緩乃必然規律，但「房地產行業放緩，不代表中國所有行業都放緩」。近期政府接連推出措施試圖維穩，接下來的關鍵在於能否爭取時間實現經濟轉型。

她直言︰「（內房問題）雖值得關注，但更要放眼未來。」中國正從勞工密集行業，向高附加價值的先進科技等行業轉型。早前中資企業華為推出搭載7納米製程晶片的旗艦手機，正好引證中國有能力實現技術升級及轉型。

睇好電動車新能源業 另邊廂，目前中國的宏觀槓桿率——即債務餘額佔國內生產總值（GDP）的比例高達2.8倍，因而引發市場對中國債務危機的擔憂。不過，在評估中國債務的負擔水平時，應考慮到中國與其他經濟體的差異。段氏解釋，內地企業仍偏好向銀行貸款而非靠發行股票去集資；而債務佔比向來較高的重工業，在中國經濟構成的佔比較重，或多或少亦拉高了整體負債。值得注意是，中國居民儲蓄率高企，若大量現金留守銀行而沒轉化為貸款，則可能導致通縮。

至於同樣備受關注的青年失業率問題，國統局最後一次公布16至24歲失業率是6月的21.3%，當時創下歷史新高。惟市場較少談論的是同月25至59歲的失業率，為4.1%的新低，或意味疫後企業招聘偏好有變，傾向有工作經驗的求職者。據她個人推測，部分原因也可能是年輕一代的家庭經濟條件改善，故不急於工作有關。

就資產配置而言，RBC財富管理對整體中國市場的評級為「中性」，但這不代表沒有投資機會。段乃榕指，投資者可關注擁有競爭優勢產業，如電動車、新能源行業；亦可留意受政策支持的「國產替代」概念，如半導體；考慮到大市仍會持續波動，防守力較好的高息股也不失為一個選擇。

估人幣兌每美元落7.4 貨幣政策方面，內地仍有進一步減息降準空間，但她指「目前利率已足夠低」，故未來的政策支持可能以財政方面為主。她料今年底人民幣兌每美元見7.4，直至經濟有明確的起色才會見到人民幣轉勢。