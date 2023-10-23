金融機構合規成本1.6萬億

網絡安全對企業愈發重要，更不斷加重企業的財務負擔。數據分析公司LexisNexis Risk Solutions發表年度報告稱，全球金融機構承擔的合規總成本高達2,061億美元（約1.6萬億港元），相當於約12%的全球研發支出，即全球每名「打工仔」每月3.33美元（約25.97港元）的平均成本。

亞太區支出效益較高 報告向全球1,181名金融機構中負責金融犯罪合規戰略的專業人士展開觀點調查，發現雖然人工智能（AI）及機器學習（ML）對部分行業產生的影響仍屬未知之數，但逾七成的金融領域合規專業人士指出，他們的機構已通過高級分析提高數據利用率；亦確認他們正採用分析和AI以加強合規程序。不過，隨着工作方式演變，加上不合適數據、過時系統及缺乏內部協作等問題，均有機會造成額外的合規審查和支出。

按地區劃分，歐洲、中東及非洲地區的金融機構及其客戶在金融犯罪合規方面繼續承擔更高的成本；上述地區的金融犯罪合規總成本較美國與加拿大增加39.8%，在一定程度上反映合規要求日益複雜化。

全球有78%機構表示，複雜的法規和制裁對其業務營運造成限制，尤其是歐洲、中東、非洲及拉美地區的機構（80%）。相對之下，儘管亞太地區和拉美地區的合規支出巨大，但成本效益卻相對較高；亞太地區的合規財務支出為美國與加拿大支出的74.5%。