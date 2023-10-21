股市估市：港股氣氛淡 隨時破底

內地第三季國內生產總值（GDP）勝預期，零售及工業活動延續好轉勢頭，惟首9個月商品房銷售金額、面積及房地產開發投資跌幅擴大，穩內房政策效用未見，加上房企債務違約事件時有發生，打擊投資者情緒。

另一方面，地緣政治風險升溫，以巴衝突有機會擴大，牽涉更多國家，以至中美科技戰持續，均利淡市場氣氛，預計恒生指數再測試近月交易區間底部17,000點的支持力度。

板塊方面，中汽協早前公布，9月國產重卡銷量8.6萬輛，按年增長66%，按月增20%；1至9月累計銷量70.7萬輛，按年增長35%。重卡市場表現突出，主要由於去年基數較低，經濟復甦帶動貨運需求及重卡銷量增長，加上出口市場維持高景氣成為增量空間。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）