股市估市：港股氣氛淡 隨時破底
內地第三季國內生產總值（GDP）勝預期，零售及工業活動延續好轉勢頭，惟首9個月商品房銷售金額、面積及房地產開發投資跌幅擴大，穩內房政策效用未見，加上房企債務違約事件時有發生，打擊投資者情緒。
另一方面，地緣政治風險升溫，以巴衝突有機會擴大，牽涉更多國家，以至中美科技戰持續，均利淡市場氣氛，預計恒生指數再測試近月交易區間底部17,000點的支持力度。
板塊方面，中汽協早前公布，9月國產重卡銷量8.6萬輛，按年增長66%，按月增20%；1至9月累計銷量70.7萬輛，按年增長35%。重卡市場表現突出，主要由於去年基數較低，經濟復甦帶動貨運需求及重卡銷量增長，加上出口市場維持高景氣成為增量空間。
申洲下半年訂單見改善
個股方面，國際體育服裝品牌近期業績表現向好，庫存水平明顯改善，本土品牌第三季流水增長良好，預計代工龍頭申洲國際(02313)下半年訂單逐步改善，產能使用率提升，推動利潤向上。而且，公司積極開發新面料產品，多元化產品種類有利於拓展新業務，以及現有客戶的份額佔比。申洲現價對應2024財年預測市盈率20.1倍，低於5年平均水平，向上阻力位90元。
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