券商點股：聯想伺服器業務具潛力
受以巴局勢持續緊張，以及美國10期年國債孳息率再衝高打擊，港股反彈過後又再重拾由8月開始展現的尋底行情。然而，現時估計該是到了尋底下跌的最後階段，「只看成交不看點數」依然是目前觀察的重要指標之一。
如果大市最終能夠在底部有效放量的話，相信將會是階段性底部、黃金坑出現的信號，估計港股在第四季將會先低後高，不妨好好把握。
個股方面，聯想集團(00992)近日股價走勢波動明顯加劇，一方面，其股價在年內一直表現相對堅挺，未有跟隨大市向下尋底。另方面，近日市場傳出愛立信對公司提出侵權訴訟，相信是令聯想股價出現高位波動的原因。
受惠AI需求大爆發
然而，從近年聯想的業務重組轉型來看，相信已大體完成，並可加快帶來貢獻，伺服器、存儲設備，以及雲業務的發展增長都不錯。
另外，人工智能（AI）大趨勢對圖像處理器（GPU）和中央處理器（CPU）的增量需求，相信也是聯想未來業務增長亮點。公司現價估值僅10倍多，股息率近5厘，建議可於8元以下逐步買入，向上阻力位10元，支持位6.5元。
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