宏觀剖析：內地經濟釋出正面信號

9月份，整體金融市場仍處於底部區間波動，但隨着近日一些較正面的經濟數據公布，相信值得投資者再度關注。

最近內地公布的9月官方製造業採購經理指數（PMI）重新回到50以上的擴張區域，按分項來看，指數回升主要受價格和生產數據推動。9月的出廠價格和主要原材料買入價格均有顯著升幅，分別上升至53.5和59.4。其中特別值得關注的是，主要原材料買入價格由5月開始已經連續4個月回升，目前已上升至59.4的歷史中樞水平。

消費及房地產仍待觀察 從南華工業品指數可見，該指數在經歷一年多的調整後，從今年5月開始出現拐點，至今已經持續反彈接近20%，另9月生產指數及新訂單指數亦出現一定升幅，由此可以看到一幅宏觀的經濟版圖。今年中，內地在宏觀經濟政策明確轉為積極後，部分廠商和貿易商對經濟前景亦轉趨正面，原材料價格隨即於歷史低位反彈，從而帶動南華工業品指數和工業生產者出廠價格指數（PPI）反彈。

價格回升進一步刺激貿易及生產活動，並導致生產指數回升，但由於下游需求仍未明顯恢復，因此新訂單數量未見大幅上升。踏入秋季，消費及房地產市場的表現仍有待觀察。原材料價格變動或會間接帶動工業品出廠價格上升，改善製造業利潤，有助防止通縮情況出現，這是正面的變化。

另外，由於製造業利潤佔整體工業的比重較大，PPI指數的回升或有助明顯推動整體工業的利潤。未來需要進一步觀察下游需求能否承接中上游景氣改善，並重點留意房地產、消費和出口業的經濟活動。

房地產市場自8月政策持續放寬後，雖未見樓市交投大幅反彈，但樓價已跌至有意購房人士的目標價位，樓市成交有所增加。若然這些成交能促進樓價企穩反彈，那房地產市場有望進入新一輪良性循環。這對於內地經濟穩定和轉型至關重要，因為房地產及其相關產業鏈依然佔GDP的大部分比重，穩定房地產業可能是促進轉型的前提。

從消費層面看，今年的旅遊數據一直是金融市場焦點，從五一到十一長假期都如是。五一長假期間，旅遊人數已較2019年疫情前同期有所增長，但人均消費仍低於2019年。然而，從十一長假的數據看，旅遊人數及酒店預訂量增長繼續超過疫前。這反映大眾的消費需求依然強勁，但收入和信心需時回復。

高端製造業出口動力強 今年以來各種「平替」（即平價替代品）的需求也明顯上升，各類滿足消費降級需求的生意暢旺，同樣反映出民眾堅定的消費需求，但消費能力或需要時間恢復。

另一個亮點是出口業，許多中端和中高端產業鏈的企業數據錄得良好增長，當中包括客車、堆高機和中端數碼產品等，這反映中國製造業的競爭力依然堅挺。預計未來5年，中國製造業的競爭力在新興市場國家中依然名列前三位，故對中國出口抱有信心。從中期角度來看，刺激政策和一些正面的經濟數據，或揭示製造業和消費品業蘊藏的投資機會。

施羅德基金管理（中國）首席投資官 安昀