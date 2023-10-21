維港滙II特色戶每月5.7萬租出

本港住宅租賃市場明顯轉旺，西南九龍維港滙系列項目再錄租務成交，有頂層連天台特色戶以月租5.7萬元租出，本月至今項目已錄約34宗承租個案。

據了解，上述單位為維港滙II的第6座頂層戶，實用面積917方呎，三房連套房間隔，連883方呎天台及48方呎平台，實用呎租約62元。

香港置業馬漢偉亦稱，維港滙I的3B座高層A室，實用面積約597方呎，屬兩房連儲物室間隔，享海景，業主以約3.2萬元放租約兩周後，獲內地專才洽詢，雙方議價後減租約2,000元，以3萬元租出，呎租約50.3元，較市價高約5%。

據悉，新租客為夫婦，心儀單位有海景及有梗廚，且屬全新單位，即使無睇樓仍決定承租。

資料顯示，該單位業主於2021年4月以約1,468.6萬元購入單位，租金回報率約2.5厘。市場人士透露，整個維港滙系列項目入伙至今，累錄217宗租賃成交。

九肚山峰洋房呎租$31 另方面，美聯黃國輝指出，市場觀望氣氛濃厚，部分準買家「轉買為租」，九肚山峰麗坪路單號屋，實用面積2,606方呎，附設522方呎花園及969方呎平台，屬五房雙套間隔。據悉，單位先前以每月9萬元放租，累減約7,000元，最後獲家庭客以8.3萬元承租，呎租約31.8元。