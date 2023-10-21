新盤概況：雲海別墅月內累沽5伙

雲海別墅於昨日招標售出Plumeria Avenue 1號洋房，實用面積3,089方呎，採四房三套間隔，連1,087方呎花園，以8,130萬元成交，呎價約26,319元。上述買家採用720日（提前入住）付款計劃。該盤月內已沽4座洋房，成交價5,221.9萬至6,950.25萬元。