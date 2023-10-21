新盤概況：雲海別墅月內累沽5伙
新盤市場表現未如理想，連帶豪宅交投量亦按季減少。據統計，剛過去第三季僅錄約20宗成交價5,000萬元或以上的一手大額成交，已連挫兩季，按季大減約六成。踏入第四季至今，亦只有6宗同類大額交投，當中佔5宗來自新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅，涉額共逾3.19億元。
雲海別墅於昨日招標售出Plumeria Avenue 1號洋房，實用面積3,089方呎，採四房三套間隔，連1,087方呎花園，以8,130萬元成交，呎價約26,319元。上述買家採用720日（提前入住）付款計劃。該盤月內已沽4座洋房，成交價5,221.9萬至6,950.25萬元。
大額豪宅交投連挫兩季
6盤周末發售68個單位
本周末有至少6個餘盤貨發售共約68伙。信和置業(00083)等發展的旺角ONE SOHO，今日推售47伙，當中28伙屬「減價貨」，個別單位售價下調15.8%。另中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸將於明日以價單形式出售7伙。
昨日一手市場錄得至少8宗成交，遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路畢架•金峰，售出1座11樓E室頂層連平台特色戶，為實用面積1,429方呎三房戶，附420方呎平台連一個車位以3,728.56萬元沽出，呎價約26,092元。
親海駅取消「呼吸Plan」
長實集團(01113)油塘親海駅I及親海駅II取消最高可承做九成按揭的「呼吸Plan」。該集團營業部首席經理郭子威料，施政報告後，本港經濟將找到新動力，房地產將平穩發展。該盤須轉新承建商，預計關鍵日期維持不變。
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