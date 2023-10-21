產經

新盤概況：雲海別墅月內累沽5伙

雲海別墅合共提供67座洋房。 雲海別墅合共提供67座洋房。
雲海別墅合共提供67座洋房。
新盤市場表現未如理想，連帶豪宅交投量亦按季減少。據統計，剛過去第三季僅錄約20宗成交價5,000萬元或以上的一手大額成交，已連挫兩季，按季大減約六成。踏入第四季至今，亦只有6宗同類大額交投，當中佔5宗來自新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅，涉額共逾3.19億元。
雲海別墅於昨日招標售出Plumeria Avenue 1號洋房，實用面積3,089方呎，採四房三套間隔，連1,087方呎花園，以8,130萬元成交，呎價約26,319元。上述買家採用720日（提前入住）付款計劃。該盤月內已沽4座洋房，成交價5,221.9萬至6,950.25萬元。
大額豪宅交投連挫兩季
事實上，今年初的通關效應之下，曾刺激一手豪宅交投急增，首季共錄約103宗做價半億元或以上交易。不過，本港經濟復甦不似預期，市況於第二季開始掉頭回落，同類金額的交易下挫至約50宗，直至第三季再進一步減至約20宗。而今年迄今累計有179宗該類大額成交個案，當中華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作、位於啟德跑道區澐璟佔約28宗。信和置業(00083)等的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS亦涉約21宗。
6盤周末發售68個單位
本周末有至少6個餘盤貨發售共約68伙。信和置業(00083)等發展的旺角ONE SOHO，今日推售47伙，當中28伙屬「減價貨」，個別單位售價下調15.8%。另中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸將於明日以價單形式出售7伙。
昨日一手市場錄得至少8宗成交，遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路畢架•金峰，售出1座11樓E室頂層連平台特色戶，為實用面積1,429方呎三房戶，附420方呎平台連一個車位以3,728.56萬元沽出，呎價約26,092元。
信置、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，昨連沽3伙，共涉逾2,797萬元。包括3A座23樓B室，三房連儲物室間隔，成交價1,288.2萬元，呎價約17,917元。資料顯示，該盤月內累沽約13伙。恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE•GREENWICH以805.05萬元沽26樓B室兩房戶，實用面積387方呎，呎價約20,802元。
親海駅取消「呼吸Plan」
長實集團(01113)油塘親海駅I及親海駅II取消最高可承做九成按揭的「呼吸Plan」。該集團營業部首席經理郭子威料，施政報告後，本港經濟將找到新動力，房地產將平穩發展。該盤須轉新承建商，預計關鍵日期維持不變。
郭子威（左）指，按揭公司上調樓花按揭成數，故取消親海駅「呼吸Plan」。郭子威（左）指，按揭公司上調樓花按揭成數，故取消親海駅「呼吸Plan」。
郭子威（左）指，按揭公司上調樓花按揭成數，故取消親海駅「呼吸Plan」。
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