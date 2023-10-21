新界細價樓蝕得甘

朗城滙帳輸144萬 屯門單幢3年貶23% 新界細價樓向來以用家主導，惟面對跌市，不少業主都要蝕讓離場。元朗單日就連錄兩宗損手個案，半新盤朗城滙兩房單位減價至740萬元沽出，一手購入約4年，帳面蝕逾144萬元。屯門單幢樓鹿苑單位樓價更在逾3年間帳面貶值逾23%。

中原王勤學表示，施政報告公布前夕，樓市維持低迷局面，朗城滙5座極高層A室，實用面積約556方呎，開價800萬元，減價60萬元沽出，呎價約13,309元。原業主於2019年3月以約884.8萬元一手購入，單位帳面貶值約16.4%。

他又指，同區永富閣亦錄蝕讓成交，該項目低層C室，實用面積約307方呎，原則屬一房設計，開價335萬元，減至322萬元沽出，呎價約10,489元。原業主於2018年1月以368萬元購入，逾5年帳面貶值約12.5%。

高爾夫•御苑傳售270萬 屯門單幢樓呎價跌穿九千元，並蝕賣離場。美聯梁浩文稱，鹿苑低層D室，實用面積約311方呎，最初叫價262萬元，反價至264.8萬元獲承接，呎價約8,514元，新買家購入單位自住。原業主於2020年2月以345萬元購入，帳面虧蝕約80萬元。

中原葉津榮則指，同區卓爾居錄低價成交，屋苑6座低層F室套三房戶，實用面積約706方呎，8月開價848萬元，連月劈價，減至768萬元獲買家洽購，議價後售728萬元，呎價約10,312元，較銀行估價低近10%。

北部都會區發展消息，曾帶動區內交投，惟近日樓價亦「插水」。市場消息透露，北區高爾夫•御苑7座低層開放式單位，實用面積約277方呎，市傳僅售270萬元，呎價只有約9,747元，料兩價同屬項目低位。單位約6年帳面貶值近37%。

河畔做價重返2016年 近期不少細價屋苑樓價都尋底。中原曾展鵬表示，沙田河畔花園B座中層8室，實用面積約242方呎，一房間隔，4月放盤叫價約450萬元，議價後售360萬元，累減90萬元，呎價約14,876元，做價重返2016年水平。

此外，港島屋苑都錄低價成交。美聯盧浩稱，北角和富豪庭低層A室，實用面積約466方呎，近期叫價約728萬元，議價後售670萬元，為屋苑約5年來首宗低於「7球」買賣，成交呎價約14,378元。

新界二手屋苑最新蝕讓情況