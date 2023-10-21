簡訊一覽
●中集集團(02039)發盈警，料今年首9個月淨利潤介乎4.2億至6億元人民幣，較去年同期的31.17億元人民幣下降，主因今年全球經濟及貿易增長動能減弱，傳統海運集裝箱需求回落，故集團集裝箱製造業務也較去年同期的高位業績同步下降。集團又指，行業市場需求及貨運量都已從低位回穩，第三季度旗下集裝箱製造業務按季進一步恢復，另海洋工程板塊煙台中集來福士海洋科技集團受益於訂單持續交付，盈利按季實現一定程度提升。
●海豐國際(01308)首9個月收入約17.694億美元，按年跌45.4%；集裝箱運量為229.53萬個標準箱，按年少約3.1%；期內平均運費為每標準箱633.1美元，按年跌約47.1%。
●濰柴動力(02338)表示，為符合上市公司人員獨立性合規要求，譚旭光申請不再兼任公司首席執行官（CEO）職務，仍擔任董事長等職務。
●國泰航空(00293)9月載客154.21萬人次，按年增加4.8倍，收入乘客千米數升3.16倍，載貨量增15.3%；首9個月載客人次按年增加10.98倍，收入乘客千米數升7.36倍，載貨量增20.1%，該企更料未來兩個月貨運量會持續回升。
●中國電信(00728)截至今年9月底止第三季度淨利潤69.48億元，按年升11.1%。
●中國動向(03818)截至今年9月底止第二季度Kappa品牌店舖零售流水按年錄中低單位數增長，以去年同季度伊始已投入運營的Kappa品牌店舖計算，同店銷售按年錄得中單位數增長，截至9月底Kappa品牌店舖數量為1,002間，較3月底淨減少21間。
●內地A股貴州茅台公布，截至今年9月底止第三季度淨利潤168.95億元人民幣，按年增長15.68%。
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