金價連升4日 上望2100美元

國際地緣政治局勢詭譎多變，市場避險需求急速上升，黃金價格連續第4日做好，周五續創出3個月新高，其中現貨金價曾高見每安士1,991美元。

分析認為，無論美國國債孳息率變動如何，金價都將會繼續上漲，並有機會升至2,100美元以上，較現水平高出逾5%。

比特幣漲5% 重越3萬關 同時，資金繼續泊入比特幣避險，Coindesk平台數據顯示，比特幣昨曾突破每枚3萬美元大關，日內升5.49%；以太幣則升4.7%，每枚報1,623美元。

另一方面，憂慮以巴衝突演變成更廣泛的中東地區戰事，加上華府擬以更高價格補充戰略石油儲備（SDR），國際油價重返本月初高位，紐約期油及布蘭特期油分別曾升1.58%及1.45%，每桶報89.75美元及93.67美元。

美國能源部周四宣布，將於今年12月至2024年1月期間，向戰略石油儲備交付總計600萬桶石油，又補充至少會在2024年5月之前，繼續透過每月招標來補充儲備，雖然具體數量尚未確定，但就冀以每桶79美元或更低的價格簽訂合同。換言之，價格較今年較早時的每桶70美元目標價為高，故市場認為美國採購原油舉措將加劇原油供應緊張。

與此同時，俄羅斯正擴大向內地輸出天然氣量，且不久將來會與西歐水平看齊。俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，正在設計由俄羅斯遠東薩哈林地區至中國的天然氣管道基礎設施。

以色列遭納入負面觀察 至於被視為是「俄羅斯2.0」的以色列，遭評級機構穆迪列入負面觀察名單。穆迪解釋，因應以巴對戰「出乎意料地暴力」，所以將以色列政府的「A1」信用評級列入降級審查，包括是長期外幣及當地貨幣的評級。

穆迪聲明中又表示，今場軍事衝突事態嚴重，有機會構成更長期及更實質的信用影響，波及政策有效性、公共財政和經濟。消息拖累以色列貨幣謝克爾下跌，兌每美元匯價曾挫0.9%至4.0812。