日通脹一年低 幣策料續鬆

日本總務省昨日公布，當地9月消費者物價指數（CPI）按年增3%，創一年新低；而剔除新鮮食品的核心CPI亦是一年來首次低於3%，按年升2.8%，低於8月的3.1%。消息隨即降低市場對日本央行短期內結束負利率的預期。日本央行行長植田和男亦重申，將維持超寬鬆貨幣政策，以實現2%通脹目標。

至於剔除新鮮食品和燃料成本的雙核心CPI，按年升幅則為4.2%，也較8月的升4.3%放緩。日央行將在本月底公布議息結果，凱投宏觀資深經濟學家Marcel Thieliant認為，雖然日本9月通脹有所減弱，但料要到明年底時才會降至2%的目標。另日央行會於12月4日舉行首次長期貨幣政策審查研討會。

要留意的是，雖然日本物價升幅放慢，惟10年期國債孳息率昨日於亞洲時段仍然高企，更一度觸及0.85厘的10年新高。為免大鱷輕風作浪，日央行昨日宣布將向銀行提供5年期抵押貸款，貸款期限由本月25日至2028年10月25日，變相為銀行購買債券提供免費資金。

圓匯軟 日股周跌3% 消息出爐後，10年期國債孳息率隨即回落至0.841厘，日圓匯價亦轉弱，兌每美元曾見149.99，折合每百日圓兌港元在5.21算。日本股市則連跌兩日，日經平均指數收跌171點或0.54%，報31,259點，全周累跌3.26%。

此外，日央行周五發布的最新《金融體系報告》顯示，日本金融體系整體維持穩定，認為日本的銀行仍有充足資本基礎，於當地開展金融中介活動。

不過，報告亦提及，當地房地產企業投資有過熱情況，由價格來看，部分物業的估值似乎較高，同時日本整體商業不動產的租金已經高於2000年時期。至於一批境外投資者對房地產市場的資金亦需求持續，日央行強調會關注房地產市場發展。