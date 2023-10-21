美10年期債息曾升穿5厘 或無礙幣策

美國長期國債孳息近日升勢強勁，作為「無風險利率」參考指標的10年期債息更一度升穿5厘，再次刷新16年新高。聯儲局主席鮑威爾出席活動時表示，債息揚升「原則上」有助於進一步收緊金融條件，可能會「邊際上（At the margin）」降低進一步加息的可能（即對貨幣政策的決策只有極輕微的影響），並再度重申︰「更多證據表明經濟增長持續高於趨勢水平……可能導致貨幣政策進一步收緊」，其言論表明債息上揚對聯儲局貨幣政策決定的影響相當有限。

鮑威爾又提到，最近美國長期債息飆升，實際是市場受到債券「期限溢價（Term premiums）」的影響，而不是因為聯儲局加息所致。

所謂「期限溢價」，是指持有長期債券因為要承擔更多風險，所以一般會比短期債券有更高的年利率，但這種溢價在市場上會受到不同因素影響，故而時高時低。還有很多其他影響長期債息的因素，比如經濟的表現、市場對美國財政赤字的高度關注、量化緊縮，以及債券和股票之間相關度的變化。

學者估30年期上8厘 簡而言之，鮑威爾似乎想撇清聯儲局在債息上升一事上的責任。Evercore ISI全球政策和央行戰略團隊主管Krishna Guha表示，鮑威爾的言論可能會被市場解讀為「對債息進一步上升開綠燈」，即使他的本意並非如此。

著名經濟學家Peter Schiff表示，美國長期國債是現在風險最大的金融資產之一，更警告30年期債息或將在明年底前升至8厘。

事實上，Wind數據顯示，10年期美債息周四一度升至5.004厘後，周五亞洲時段回吐至4.927厘。利率高企亦支撐着美元匯價表現，美匯指數繼續企穩於106以上水平。

不過，投行高盛的研究報告指出，美國10年期國債孳息率的合理水平，應該介乎4.2至4.3厘；隨着第四季經濟增長陷入困境，債價可能會反彈並推低債息。該行認為，追蹤美國中長期國債的交易所買賣基金（ETF）現時頗具吸引力。話雖如此，高盛亦在報告中「戴頭盔」提醒投資者︰「這項交易（押注中長期美債）的主要風險是美國經濟數據強於預期，導致孳息率回落幅度有限。」

美10年期債息高企