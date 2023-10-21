港交所多賺30% 券商仍嗌沽

截至今年9月底止3個月，港交所收入及其他收益50.84億元，按年增長17.73%，按季升不足2%。受惠高息環境，其保證金投資收益淨額達8.51億元，總投資收益淨額按年增加2.62倍，至12.11億元。不過，港股在第三季的日均成交按季跌4.28%，按年微升0.82%，至984億元。

港股首3季成交縮12% 港交所控制成本見效，上季營運支出按年只升1%至13.04億元，主要反映僱員費用及資訊科技費用增加。行政總裁歐冠昇表示，第三季戰略發展再創佳績，主要財務數據強勁，面對環球市場多重挑戰下，業績反映港交所充滿韌性，大力推進業務多元化發展，並積極控制成本。

他又認為，集團業務發展良好，並已準備好迎接市場氣氛逐漸回暖，預期未來將繼續利用跟內地互聯互通的獨特優勢，提升香港市場及產品吸引力和競爭力。

集團首3季盈利92.65億元，按年增長30.51%，每股盈利7.32元；收入及其他收益創歷年9個月業績第二高，錄156.59億元，按年漲18.13%，其中主要業務收入上升6.05%。

港股首3季日均成交按年跌12%至1,097億元，低迷表現喚起港府關注，於8月成立「促進股票市場流動性專責小組」。

衍生產品交易創紀錄 港交所指，作為其中一名官方成員，與小組緊密合作，探討如何進一步提升香港市場的吸引力，主要負責檢視影響香港資本市場流動性的因素，並就有關事宜向政府提交建議，過程中也會考慮到香港市場的全球競爭力及其可持續發展。

雖然股票市場表現不滯，但衍生產品市場繼續增長，並創歷年9個月新高，衍生產品平均每日成交合約張數總額為135.7萬張，按年升10%；交易所買賣產品（ETP）平均每日成交金額按年增28%，也創歷年9個月新高。倫敦金屬交易所（LME） 業務已見復甦迹象，截至9月底，期貨市場未平倉合約按年升14%。

新股市場方面，首3季共有47家新上市公司，集資總額按年跌67%至246億元，惟上市申請仍絡繹不絕。截至9月底，共有115宗上市申請正在處理中，港交所預期踏入第四季，全球集資市場有望重拾活力。

港交所上季業績摘要