金管局與5大學促進數碼港元研究

香港金融管理局不斷推進數碼港元的研究和測試，繼今年5月選定數碼港元先導計劃合作方後，昨日宣布成立央行數碼貨幣（CBDC）專家小組，並與中大、城大、理大、科大和港大5間本地大學簽署諒解備忘錄。該局副總裁李達志表示，專家小組將扮演重要角色，協助香港鞏固CBDC研究領域的前沿地位。

渣打完成離線支付測試 除協助當局研究CBDC相關主要政策和技術事項外，專家小組亦會就CBDC及金融科技相關議題提供意見和培訓，並會舉辦研討會。專家小組亦已開始撰寫兩篇論文，第一篇與CBDC的私隱事宜有關，第二篇將探討CBDC的互通性，檢視區塊鏈技術的相關標準兼容等。

另方面，入選數碼港元先導計劃的渣打銀行（香港）表示，於近月測試模擬數碼港元在不同場景的應用，特別在無網絡或電力供應的情況下，就其包容性、安全及可靠性進行研究，以探討模擬數碼港元的潛能，認為測試反應正面，可為公眾帶來更大的便利。

在過去數月，該行團隊與逾10間不同類別的商戶及機構，和兩百名參加者完成兩輪測試及示範，包括在公共交通使用，以及在香港大學金融科技學院師生進行互動講座，增加學生對央行數碼貨幣的認識，師生更即場體驗模擬數碼港元，以離線支付模式購買午餐；另會於食肆進行小額交易，測試模擬數碼港元在交易量大的場景下之表現。為測試模擬數碼港元在無手機網絡下的表現，多間小商戶及過百名員工於職員中秋市集，以模擬數碼港元作交易。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成稱，大力支持金管局發展金融科技策略，該行正整合相關測試之數據，並將另日公布詳細結果。