鍋圈招股籌4億 獲3基投撐場
續有新股來港上市！內地火鍋及燒烤食品供應商鍋圈食品(02517)昨日起招股，集資4.11億元，並獲3名基礎投資者撐場，合共認購2,830萬美元（約2.21億港元）等值股份，佔發售規模53.78%。
該3名基礎投資者均為中資背景，其中國企恒順集團透過內地上市公司恒順醋業及投資公司欣鑫認購650萬美元及350萬美元；豬企牧原集團認購1,000萬美元，以及中糧資本認購830萬美元。
鍋圈食品計劃發行6,880.28萬股H股，其中90%國際發售，10%香港發售，每股招股價5.98元，每手400股，入場費2,416.12元，將於下周四截止認購，預期11月2日掛牌。
K Cash通過上市聆訊
另外，香港持牌放債公司K Cash金融科技集團通過聯交所上市聆訊。據初步招股文件，今年首5月溢利為2,290萬元，按年跌29.54%；利息收入按年增長5.22%至1.04億元。
該公司集資所得將用於加強科技能力、擴大貸款組合，以及用作一般營運資金及一般企業用途。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：