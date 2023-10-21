阿里影業料半年轉賺4.5億
該企指，期內線下娛樂業務強勁復甦，全國電影總票房按年大升，今年暑期檔總票房創同檔期票房新高，公司業務表現優異，參與出品及發行的優質影片數量按年大增，其中合製及主宣發的電影《消失的她》票房超過35億元，合製的電影《孤注一擲》票房超過38億元。
快手獲大行撐 股價揚
另一方面，多家券商就快手(01024)第三季盈測發表報告。其中美銀證券預期，快手第三季總收入按年增長20%至277億元、廣告收入按年增長25%至145億元。在監管環境收緊的情況下，料快手的直播業務按年增長8%至96億元、毛利率51%；經調整淨利潤料錄27.2億元，較市場預期的23.7億元為高，目標價86港元，並重申予其「買入」評級。
摩根士丹利則指，快手持續在廣告和電子商務領域獲得份額，加上成本控制，故上調其下半財年的淨利潤預測，料第三季收入將按年升21%至280億元，毛利率為51.3%。同時，該行將其今、明兩年的每股盈測分別提高逾50%及8%，維持目標價85港元，評級為「增持」。快手昨日收報56.55港元，升0.8%。
昨晚快手公布，自10月29日起，由於宿華需專注其他業務，將不再擔任董事長及公司授權代表，惟仍為執董，故他持有的公司不同投票權不變；首席執行官程一笑將兼任董事長等職務。
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