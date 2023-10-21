高銀遭聯交所取消上市地位 10•31除牌

潘蘇通

持貨者恐血本無歸 高銀金融的股份最後一天上市為10月30日，並將於10月31日上午9時起取消公司股份上市地位。該股自2022年4月1日已停牌，停牌前股價為0.148元。

有專家提醒持貨的投資者，高銀目前仍然不能在場內買賣，除牌之後股份雖然仍然有效，但只能以私人協議方式，或其他非公開形式進行買賣，也將不再受聯交所的規管或保障。觀乎該股已停牌一年半，期間無論高銀金融或潘蘇通本人都負面消息不斷，相信其股份價值會遠低於0.148元，故持貨者有心理準備會血本無歸。

事實上，高銀在潘蘇通治下劣績斑斑。該企在2008年底透過借殼「廣益國際」上市，翌年中在聯交所買賣時易名為「高銀」至今，2015年一度是內地「大媽」至愛炒股之一，股價最高炒上35.4元，即停牌前收市價較8年前最輝煌時「唔見九成九」。

管理不善 債台高築 由內地「大媽」至愛，到如今「被Out」離場，高銀的「爆煲」除了管理不善、債台高築之外，導火線是緣於高銀子企賜譽於2019年發行本金額為68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志信託（香港）訂立信託契據，作為票據相關抵押文件的一部分有關。

由於公司無力還款，在2020年7月13日德意志方面為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管該公司的旗艦物業九龍灣高銀金融國際中心，令到高銀頓時失去一筆以億元計的經常性租金收入。翌月7日德意志方面更向高銀註冊地百慕達的最高法院提呈針對高銀的清盤呈請。

在聆訊逾20次之後，百慕達最高法院於今年8月11日根據百慕達1981年《公司法》頒令高銀金融清盤，共同臨時清盤人獲頒令繼續擔任公司的臨時清盤人，為這拖了整整3年的官司畫上句號。

長期停牌 巨額虧損 另外，該公司長期停牌，則因為帳目問題未能按時刊發業績、年報和召開股東周年大會。高銀最後一份業績只能夠追溯至2021年6月30日為止的12個月，虧損額達13.98億元，連同2020年6月30日止財政年度，兩個財年累蝕88.59億元。

至於潘蘇通本人亦被屢傳財困，早前因其全資持有的Silver Starlight Limited未有清還80億元貸款，被高院原訟庭頒令破產。在過往聆訊中，潘被揭欠中銀逾560億元。潘及公司已就高院的判決提出上訴，上訴庭至今仍未處理該宗上訴案。