港股周挫3% 科指半年最弱

歐美基金掟中資股 百度目標價被連環下調 港股與A股和港樓同病相憐，不斷尋底。恒生指數昨低開168點後好淡爭持，一度倒升13點後即打回頭，尾市更曾挫177點，低見17,118點，逼近月初低位，全日收市報17,172點，跌123點；全周累跌641點或3.6%。科技股成重災區，多隻大型科技股遭唱淡，恒生科技指數昨日再創近半年新低，收報3,662點，跌38點。

國企指數收報5,871點，跌52點或0.89%。主板全日成交827億元，港股通淨買入18.68億元。總結全周，科指跌217點或5.6%。

日資券商大和更直言，由於電子商務和特許經營等領域的廣告支出收緊，預計百度第三至四季核心營銷業務復甦將放緩。該行狠削百度目標價10.92%至163元。該股昨挫3.15%至104.3元收市。

相較之下，花旗料騰訊第三季收入按年升9.8%，非通用會計準則淨利潤按年升15.4%至372億人民幣。大摩則認為，騰訊股東Naspers旗下荷蘭上市子公司Prosus或於今年內完成拋售騰訊的工作；另在公司回購股份擴大等因素下，料騰訊股價有八成機會率上升。該行予騰訊目標價為450元，維持投資評級為「增持」。騰訊昨日挫0.75%，收報289元。

專家憂插落萬六點 亨達財富管理董事總經理姚浩然稱，市場認為聯儲局主席鮑威爾最新言論暗示，本月底至下月初的議息會議，有望連續兩次維持利率不變。不過，美債息持續高企，仍拖累市場氣氛。

另內地日前公布的經濟數據好過預期，年內有機會達成經濟增長5%的目標，惟預計短期內或未必再有重大政策推出，大市欠缺上升動力。

走勢上，他認為，恒指短線考驗17,000點心理支持，一旦失守有機會下試16,500點，甚至16,000點支持。

恒生科技指數走勢