港股周挫3% 科指半年最弱
歐美基金掟中資股 百度目標價被連環下調
港股與A股和港樓同病相憐，不斷尋底。恒生指數昨低開168點後好淡爭持，一度倒升13點後即打回頭，尾市更曾挫177點，低見17,118點，逼近月初低位，全日收市報17,172點，跌123點；全周累跌641點或3.6%。科技股成重災區，多隻大型科技股遭唱淡，恒生科技指數昨日再創近半年新低，收報3,662點，跌38點。
國企指數收報5,871點，跌52點或0.89%。主板全日成交827億元，港股通淨買入18.68億元。總結全周，科指跌217點或5.6%。
美團跌2% 京東破底
上述科技股昨日全數向下，當中以美團跌2.35%最傷，阿里巴巴跌0.82%；京東集團挫0.56%至96.65元，再創新低。另外，由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度集團(09888)遭券商「圍毆」，下調目標價。其中摩根大通雖然維持百度「增持」投資評級，但就指出內地電子商務行業第三季需求疲軟，或令其第三季業績公布前遭調低預測。故該行基於15倍預測市盈率，大削百度目標價7.7%至180元。
日資券商大和更直言，由於電子商務和特許經營等領域的廣告支出收緊，預計百度第三至四季核心營銷業務復甦將放緩。該行狠削百度目標價10.92%至163元。該股昨挫3.15%至104.3元收市。
相較之下，花旗料騰訊第三季收入按年升9.8%，非通用會計準則淨利潤按年升15.4%至372億人民幣。大摩則認為，騰訊股東Naspers旗下荷蘭上市子公司Prosus或於今年內完成拋售騰訊的工作；另在公司回購股份擴大等因素下，料騰訊股價有八成機會率上升。該行予騰訊目標價為450元，維持投資評級為「增持」。騰訊昨日挫0.75%，收報289元。
專家憂插落萬六點
亨達財富管理董事總經理姚浩然稱，市場認為聯儲局主席鮑威爾最新言論暗示，本月底至下月初的議息會議，有望連續兩次維持利率不變。不過，美債息持續高企，仍拖累市場氣氛。
另內地日前公布的經濟數據好過預期，年內有機會達成經濟增長5%的目標，惟預計短期內或未必再有重大政策推出，大市欠缺上升動力。
走勢上，他認為，恒指短線考驗17,000點心理支持，一旦失守有機會下試16,500點，甚至16,000點支持。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：