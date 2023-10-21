華銀行業不良貸款按季雙降

中國國家金融監督管理總局公布，據初步統計，銀行業金融機構不良貸款餘額截至第三季末維持在4萬億元（人民幣‧下同），較年初僅增1,832億元，即第二季較年初增多的逾2,000億元規模有所縮減，而上季不良貸款率1.65%，亦比第二季末略為回落0.03個百分點，但仍略高於首季的1.62%。

首3季房企開發貸2.4萬億 商業銀行方面，第三季末累計實現淨利潤1.9萬億元，按年增1.6%，增速較第二季放緩。商銀貸款損失準備餘額也增5,632億元，規模比起第二季的4,561億元擴大，故撥備覆蓋率高達207.9%，按年升2.4個百分點。當局指，目前商銀資本充足率仍維持在14.66%，保險業綜合償付能力充足率188%。而商銀逾期90天以上貸款與不良貸款比例，第三季末達87.5%，相關不良貸款率則為1.61%，按年減0.05個百分點。

首3季計，銀行業共處置不良資產1.9萬億元，向房地產發放開發貸款2.4萬億元。9月底止，房地產開發貸展期餘額按年升183%，商銀開立保函置換預售監管資金餘額亦增多80%。

金監總局負責人昨強調，銀行保險機構的流動性總體保持平穩，商銀流動性覆蓋率為143.5%；險企經營活動現金流按年持續增長，風險抵禦能力整體充足。

地方特殊債規模九千億 近期內地多個省份發行特殊再融資債（下稱特殊債），以緩解地方政府隱性債務風險。內媒統計，截至本周四，至少19個省份披露特殊債發行計劃，截至下周四特殊債的發行規模將達9,105億元。

特殊債規模最高的省份料為雲南，多達1,076億元，其次是月初最先發債的內蒙古，約為1,067億元；遼寧目前揭露的特殊債規模同樣破千億元。

有別於一般用於償還到期政府債券本金的普通再融資債券，特殊債意在償還政府存量債務，被視為化解地方政府債務方案中的重要措施之一。市場料今年特殊債發行規模將超過一萬億元。Wind數據顯示，截至昨日，地方政府債存量總額為39.36萬億元。

同時，在傳出中國政府指示國營銀行透過更長年期和更低息的貸款置換地方政府融資平台（LGFV）債務之後，評級機構標普指，在最壞情況下，城投債的重組可能對中國地方銀行造成2.2萬億元的資本衝擊，約五分之一的區域性銀行資本充足率可能跌至監管要求以下。標普估計，截至去年底，中國地方銀行對地方政府融資平台的風險敞口約為12萬億元。