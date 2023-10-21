恒大債務重組聆訊將延期或取消

恒大地產境內債獲展期 恒大上月底「臨門一腳」取消協議安排會議後，交代旗下恒大地產被立案調查，無法滿足新票據的發行資格，及後創始人許家印更涉「違法犯罪」遭依法採取強制措施，為重組前景打上問號，事關恒大的清盤呈請聆訊將於10月30日在香港高等法院召開。另恒大地產已取得相關債券持有人同意，把餘額為21億元（人民幣‧下同）的境內債「20恒大05」回售部分的兌付日由原來的本周四，延至明年10月19日。

金地龍湖多筆債價急跌 反觀多筆內房境內債大跌，跌得最慘的是本周宣布換帥、在上海掛牌的金地集團，旗下多筆債價跌至不足30元，包括「21金地01」、「16金地02」及「21金地03」，分別挫24.18%、21.16%及18.5%。

去年銷售規模仍達2,218億元的金地在宣布董事長凌克卸任後，境內債價一瀉如注，周五傳出該企已兌付本周三到期的兩筆購房尾款資產抵押證券（ABS）本金7.89億元的消息，惟提振作用甚微。