產經

恒大債務重組聆訊將延期或取消

恒大美國破產保護聆訊將延期。 恒大美國破產保護聆訊將延期。
恒大美國破產保護聆訊將延期。
債務重組之路停滯不前的中國恒大(03333)周五表示，基於現況及跟顧問和債權人協商後，集團正修改擬議重組條款，以配合客觀情況及債權人要求。恒大之前按美國法典第15章，向美國破產法院申請承認有關債務重組協議安排的聆訊將延期，另外3個協議安排的批准聆訊亦告取消或無限期延期。恒大股價昨日下跌3.7%，收報0.26元。
恒大地產境內債獲展期
恒大上月底「臨門一腳」取消協議安排會議後，交代旗下恒大地產被立案調查，無法滿足新票據的發行資格，及後創始人許家印更涉「違法犯罪」遭依法採取強制措施，為重組前景打上問號，事關恒大的清盤呈請聆訊將於10月30日在香港高等法院召開。另恒大地產已取得相關債券持有人同意，把餘額為21億元（人民幣‧下同）的境內債「20恒大05」回售部分的兌付日由原來的本周四，延至明年10月19日。
內房股昨日普遍反彈，碧桂園(02007)升5.63%至0.75港元，時代中國(01233)、融信中國(03301)及融創中國(01918)分別升5.97%、5.43%及4.73%。
金地龍湖多筆債價急跌
反觀多筆內房境內債大跌，跌得最慘的是本周宣布換帥、在上海掛牌的金地集團，旗下多筆債價跌至不足30元，包括「21金地01」、「16金地02」及「21金地03」，分別挫24.18%、21.16%及18.5%。
去年銷售規模仍達2,218億元的金地在宣布董事長凌克卸任後，境內債價一瀉如注，周五傳出該企已兌付本周三到期的兩筆購房尾款資產抵押證券（ABS）本金7.89億元的消息，惟提振作用甚微。
債價跌幅居前的還有龍湖集團(00960)旗下「21龍湖04」、「21龍湖06」、「22龍湖02」，均跌逾18%。遠洋集團(03377)旗下「21遠洋01」及「19遠洋02」分別跌16.65%及14.09%，每面值報20.004元及25.25739元。
另招商局置地(00978)公布，今年首9月銷售額按年減少20.7%至266.53億元，銷售面積增加12.6%至134.23萬方米。深圳控股(00604)首9月銷售額按年增1.71倍至191.31億元，銷售面積增66.1%至47.35萬方米。
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