港樓價慌亂 二手6載最平 恐再挫5%

息口持續高企，經濟表現不振，樓市滑落，本港今年累積的樓價升幅終於被全數蒸發。地產代理行一份反映主要二手屋苑樓價走勢的指數，最新報155.18點，跌穿去年底數字，並倒跌約1.01%，創近6年半新低，當中大型單位樓價指數跌幅最顯著，年內下挫約2.21%。業界人士預期，第四季樓價至少會再挫約3至5%。

大型單位冧足6星期 上述為中原城市領先指數，反映上月底政府放風減辣當周市況，該數字按周跌約1.17%，已蒸發今年升幅，跌穿去年底的156.77點，跌返2017年4月底水平。而最新指數比今年4月的168.4點高位累跌約7.85%，料今季指數將跌至148點。

事實上，該行8大整體樓價指數中，其中7個今年都已回落，大型單位指數去年底報166.66點，最新跌至162.98點，按周跌約0.74%，連跌6周共約3.17%。而大型屋苑及中小型單位，今年分別已跌約1.02%及約0.74%，報154.72點及153.6點。

分區指數方面，新界西今年已累跌約1.88%，按周則下挫約2.37%至142.69點，九龍今年亦跌約1.85%至147.99點，跌返2017年3月中水平，新界東同期都錄約1.6%跌幅。

太古城呎價14845元 港島是唯一仍錄升幅的指數，今年漲約1.33%。但區內指標屋苑鰂魚涌太古城實用面積調整呎價，最新跌至約14,845元，比去年底倒跌約2.75%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市表現比預期中更差，主因是交投量跌至歷史新低，樓價因而回落。他又指，近日有消息指，政府將在施政報告公布減辣措施，交投量即時低位回升，惟買家都只會以「裂口價」執平貨，成交價比物業低位再平約5至10%，故加快樓價跌勢。

陳又指，加息環境持續，外圍因素不變，加上戰爭影響港股表現，樓市不會突然由跌變升，即使下周政府措施有溫和調整，交投量有機會回升，但預計今季樓價仍會跌約3至5%，若未有減辣，跌幅更會超過5%。

住宅註冊量28載最少 另方面，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，該行綜合土地註冊處資料顯示，今年截至本周二，一手私樓及二手住宅註冊量合共約40,033宗，估計首10個月最終不足41,500宗，不僅比樓市冰封的去年同期41,543宗更少，更創自1996年有紀錄以來的28年同期新低。布表示，自從疫情以來，本港樓市從未擺脫「好淡爭持」的局面，當利淡因素抬頭，價量皆會下跌，樓市是香港的重要經濟支柱，樓市不振，經濟自然難復舊觀，故希望政府能大刀闊斧撤辣，為樓市鬆綁。

香港二手樓愈賣愈平。 二手樓價指數走勢