A股跌不斷 年內升幅玩完

滬綜穿三千 大摩籲勿沾 中國及香港的股樓市場皆受壓，齊陷信心危機！堪稱「定海神針」的內地滬綜指昨日步港股後塵，今年以來表現已陷入倒跌狀態，尋底之旅沒完沒了；而美資投行不忘踩多腳，警告別入市撈底。同樣呈破底之勢的，還有香港樓市，地產代理的二手住宅樓價走勢創近6年半新低。可見，一場圍繞中港資產十級風暴，要來的終歸要來，且看兩地政府如何拆招，化解危機！

中國A股愈救愈低迷！滬綜指周五甫開市已跌穿3,000點重大關口，意味去年11月初以來一直守護的「三千保衞戰」再遇「滑鐵盧」，全周累計急挫3.4%，為年內最大單周跌幅，導致年初以來的疫後重啟漲幅全數蒸發之餘，更陷入倒跌的危局。美資大行摩根士丹利警告，A股「低處未算低」，不建議「撈底」，除非政策進一步放寬，否則外國基金可能繼續拋售A股，且市場情緒仍然脆弱。

外資兩個月累沽千七億 據大摩的統計，A股於8月7日至10月19日累計流出221億美元（約1,723億港元），創下港股通史上最大規模，該行認為，現時A股投資情緒已回落至十一長假期前的狀態。

過去一周，反映外資資金流向的「北向資金」更淨沽出逾240億元（人民幣‧下同）A股，包括昨日再淨減持16.46億元，連續10周錄得淨賣出，令今年外資流入A股的規模進一步縮減至約135億美元。大摩更擔心，這次前所未有的外資撤走潮可能還會持續到年底。

深股連跌3周 返4年低 滬深股市3大指數昨日跌勢明顯加劇，在悲觀情緒籠罩下，滬綜指昨午曾低見2,977點，全日收跌0.74%，報2,983點，創去年11月初的收市新低；深成指及深圳創業板指數均挫0.88%，分別收報9,570點及1,896點，各創2019年10月24日後及2020年4月1日後新低，一周雙雙累跌近半成，連跌3周，拖累年初以來的累計跌幅擴至13.12%及19.17%。同時，滬深兩市主板成交合計縮減近一成至7,317億元。

人行放水7330億破頂 向來扮演「領頭羊」角色的中央企業再次發功，4日內共19家央企預告回購大計提振A股，加上中國人民銀行昨意外展開8,280億元逆回購規模，單日淨投放7,330億元創新高，計及中期借貸便利（MLF）在內，一周公開市場轉為全口徑淨投放1.08萬億元，反映官方透過雙重回購手段為資本市場「護航」心切，不惜拿出真金白銀向市場傳遞信心，尤其是地方政府債券發行的繳款期限及稅期高峰臨近，應對內地銀行間資金面偏緊的挑戰，或成為人行本月的重要目標。

惟10月的內地貸款市場報價利率（LPR）一如市場預期維持不變，一年期LPR維持在3.45厘，5年期以上則維持在4.2厘，延續上月LPR保持按兵不動的形勢。有分析指，目前借貸利率調整的需求相對降低，未來數月中國仍有可能降低LPR，來降低企業和家庭的債務壓力。

滬京兩大一線城市的第三季地區生產總值（GDP）已出爐，首3季上海GDP按年增6%，北京則升5.1%，比上半年增速回落3.7個百分點及0.4個百分點，下一步穩經濟動力勢再成焦點。

滬綜指今年走勢 外資持續拋售A股