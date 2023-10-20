券商點股：聯想迎來AI發展機遇

PC市場步入反彈階段 市場調查機構Canalys最新報告顯示，今年第三季全球PC市場繼續回升。儘管個人電腦的總出貨量為6,560萬台，按年下滑7%，但按季回升8%。季度出貨量創下近一年內的最低跌幅，體現庫存修正和需求反彈。作為龍頭廠商，聯想第三季出貨量達1,600萬台，按年跌幅僅4%，市場份額提升至24.5%。

聯想收入主要來自智能設備（IDG）、基礎設施方案（ISG）、方案服務（SSG）3大部分，其中IDG以個人電腦為主，ISG以伺服器為主，SSG則提供各類專業服務及解決方案。在2022/2023財年，三者分別佔集團收入比重75%、15%、10%。

集團本財年首季度受PC市場低迷影響，純利按年跌66%至1.77億美元，收入減少24%至129億美元，扣除匯率因素影響後下降22%。由於PC市場處於見底反彈階段，另一市場調查機構IDC預計，今年下半年料較上半年為佳，預計推動PC市場恢復並超越疫前水平，聯想料明顯受惠。

此外，在AI推動下，集團伺服器業務增長動力轉強。早前已宣布未來3年在AI領域投資10億美元，8月發布新產品支持英偉達L40S GPUs。隨着更多新品推出，有望推升AI伺服器的收入。

基於PC市場回暖及AI伺服器的需求推動，聯想的盈利能力有望進一步提升，可待回落至8.1元吸納，上望阻力位10元，支持位7.6元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興（作者為註冊持牌人士）