宏觀視野：全球經濟未明 現金為王

目前「現金為王」策略仍然有效，10月是投資市場的危險月份，歷年如是。以巴衝突有擴大迹象，未來中東局勢發展難料，加上俄烏戰爭持續，通脹居高不下，美國聯儲局年內再加息機會仍高，宏觀經濟不確定性持續上升，企業盈利前景正在減弱。

宏觀環境面臨多重不明朗因素，美國勞動力市場持續緊張，政府債務水平極高，貨幣緊縮政策前景不明，通脹和利率可能進一步上升，疊加地緣政治衝突加劇也推升了外部風險。

息口及通脹困擾未消 目前市場對標普500指數成分股公司的盈利增長預期過於樂觀，未來幾個月及明年的美股表現可能會令投資者失望。同時，市場對高利率環境給高負債企業造成的影響表示擔憂。高利率維持的時間愈長，企業債務再融資成本愈高，並導致全球股市持續波動，而聯儲局貨幣政策緊縮對美國以至世界經濟的影響仍在不斷顯現中。

聯儲局激進加息的大部分負面影響還在逐步釋放中，高利率的滯後效應仍需更長時間才能全部顯現。隨着加息周期未完結，股市波動加上戰爭推高通脹及油價，美國進入通脹惡性循環的風險有所上升，而美國銀行業的衰弱可能威脅到全球金融體系，並且拖累世界經濟復甦進程。

曜熊理財策略董事 馬煒喬