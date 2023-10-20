板塊分析：內地太陽能產業勢回暖

國統局的資料顯示，今年首3季內地太陽能電池產品產量按年增長63.2%，而近期太陽能產業的下游客戶開始增加訂單，產業鏈價格漸趨穩定。由於9至11月為需求旺季，料有望帶動行業產能持續增加，而太陽能業的傳統裝機旺季主要在第二季及第四季，故今季行業發展將顯著回暖。

去年太陽能產業鏈上游企業因硅料價格持續上漲而導致利潤增加，而今年價格回落，刺激下游裝機量增長，有助下游企業利潤回升。

技術升級助降本增效 國家能源局的數據顯示，今年上半年內地太陽能新增發電裝機規模按年上升1.5倍至7,842萬千瓦，累計裝機規模超過4.7億千瓦，為裝機規模第二大電源。

另外，上半年太陽能發電累計按年增長30%至逾2,600億千瓦時，平均利用率達到98%。

由於技術水平不斷提升，推動行業降本增效，而太陽能發電開發建設成本亦持續下降，推動行業實現大規模、高質量發展。另外，上半年內地的太陽能發電完成投資逾1,300億元人民幣，佔全部可再生能源完成投資的一半。至於內地太陽能產品出口總額，上半年按年增11.6%至289.2億美元。

近年太陽能企業積極布局垂直一體化，雖然市場憂慮太陽能產業出現產能過剩，但過剩的為落後產能，先進產能仍然不足。未來行業將淘汰低效率、高成本的老產能，並建設高效、低成本的先進產能。事實上，太陽能電池技術最重要的發展趨勢為提升效率、降低成本、增加可靠性。

另外，目前內地太陽能玻璃市場仍屬於供需平衡狀態，並不存在產能過剩問題，料隨着裝機進入旺季，有助帶動太陽能玻璃需求，整個產業鏈有望迎來增長空間。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）