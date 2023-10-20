西半山舊樓嗌2.5億

西半山干德道60號全幢及60B號2樓及車庫推出市場放售，意向價約2.5億元。據了解，該批物業由寶輝控股及永光地產等持有。

美聯旺舖陸澤森表示，該行獲委託代理出售上述一籃子物業，其中，干德道60號全幢物業為樓高5層住宅連車庫，住宅部分每層樓面面積約1,145方呎，總樓面面積約5,727方呎，而60B號2樓樓面面積約1,250方呎。60號全幢大廈未有分拆業權，60B號2樓則佔全幢大廈約16.67%業權份數，項目可用公司名義轉讓。

陸補充，該批物業坐落於天匯對面，項目現址地皮劃為住宅（乙類）用地，可用地積比率5倍發展。他稱，恒地近年於西半山積極進行併購，其中羅便臣道99至99C號料可連同本項目合併發展，打造地標項目。

北角豪宅8年僅升值3% 港島傳統豪宅區樓價向下。中原陳家鴻稱，北角峰景大廈高層B室海景戶，實用面積約1,324方呎，約3個月前連車位叫價2,880萬元，累減至2,180萬元沽，呎價約16,465元。單位約8年只升值約3.8%。