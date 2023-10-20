甲廈租金連跌17個月

本港商廈市場持續低迷。9月整體甲級商廈平均呎租約52.9元，按月再跌約1%，已連挫17個月，期間整體甲廈空置率持續改善，微跌約0.1個百分點至約12.7%。

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，上月5大主要商業區中，3區的商廈空置率減少，其中，中環空置率回落約0.3個百分點至約9.6%，尖沙咀及九龍東分別下跌約0.4個百分點及約0.3個百分點，至9.9%及19.2%，尖沙咀空置率為兩年來首次跌穿10%。

上月整體寫字樓市場持續改善，期間錄得約66,100方呎淨吸納量。而中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌約1.5%和約0.4%，九龍東租金則保持平穩。

灣仔寫字樓全層售2.4億 商廈買賣方面，灣仔資本中心23樓全層寫字樓連3個車位，以近2.4億元登記易手，單位面積約15,727方呎，成交呎價約15,259元。原業主於2022年以約1.9億元購入，持貨不足一年帳賺約5,000萬元。

通關後舖位錄短炒獲利。土瓜灣美景街63至77號地下29號地舖，建築面積約500方呎，以約738萬元登記售出，原業主於上月才斥600萬元買入，現升值約23%。

另方面，中原（工商舖）工商部魏漣稱，代理放售觀塘香港企業大廈一籃子物業，意向價約4.87億元。該廈樓高13層，總建築面積約121,815方呎，該批物業涉及業權份額逾八成。