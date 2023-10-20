九龍新盤趕月底搶客

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，項目3個示範單位昨率先開放予傳媒參觀，包括一對兩房連儲物室經改動連家具示範單位及無改動示範單位，參照第2B座18樓E室為藍本搭建，實用面積553方呎，有機會下周開放公眾參觀。

他指，項目不一定於施政報告公布後才開價，但重申樓盤會採用「求量」的銷售策略，單位售價屬「明益買家」。他亦相信，政府任何減辣的舉動，均對市場屬正面消息，即使僅撤銷部分辣招亦「收貨」。

樓書顯示，今期項目為一座樓高31層的大樓，劃成第2A座、2B座及2C座，共涉1,017伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積269至771方呎。最細為第2C座1樓M室一房特色戶，實用面積269方呎，連122方呎平台。

此外，中原地產研究部指，樓市下行，發展商新盤銷售壓力增，拖累今年第三季的一手私人住宅新盤貨尾量升至20,483個，不但升穿兩萬個的危險水平，更創近20年新高。

該集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目已屆現樓，首批將以價單形式發售，定價會參考同區豪宅，包括同系的九龍塘延文禮士道雋睿，現時平均成交呎價約3.2萬元。

永義國際集團投資經理甘明晉指，全盤單位實用面積介乎260至2,597方呎，標準戶型涵蓋開放式至三房。當中，開放式戶佔7伙，一房僅佔3伙，兩房及三房分別有10伙與26伙，另設10個特色戶。住客會所提供宴會廳及健身室等設施，地庫有22個車位。項目計劃稍後會開放位於6樓及15樓的現樓示範單位。

啟德海灣第1期經改動連家具單位，以第2B座18樓E室為藍本搭建。 官可欣（左）表示，譽林距離港鐵旺角東站約8分鐘步程。 啟德海灣第1期平面圖 楊政龍（中）表示，澄天的展銷廳已準備就緒。