九龍新盤趕月底搶客
啟德海灣1期上樓書 示範戶將可參觀
新盤市場風起雲湧，全新盤醞釀月底蜂擁登場。由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，昨日同步將示範單位曝光及上載樓書至一手住宅銷售資訊網，部署短期內公布價單。發展商再次明言，項目將以吸引價推出，力吸市場注意力。
嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，項目3個示範單位昨率先開放予傳媒參觀，包括一對兩房連儲物室經改動連家具示範單位及無改動示範單位，參照第2B座18樓E室為藍本搭建，實用面積553方呎，有機會下周開放公眾參觀。
他指，項目不一定於施政報告公布後才開價，但重申樓盤會採用「求量」的銷售策略，單位售價屬「明益買家」。他亦相信，政府任何減辣的舉動，均對市場屬正面消息，即使僅撤銷部分辣招亦「收貨」。
樓書顯示，今期項目為一座樓高31層的大樓，劃成第2A座、2B座及2C座，共涉1,017伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積269至771方呎。最細為第2C座1樓M室一房特色戶，實用面積269方呎，連122方呎平台。
澄天料下周開展銷廳
另外，英皇國際(00163)發展的香港仔澄天，有望於下周開放項目展銷廳。英皇國際副主席楊政龍表示，該盤設於灣仔英皇集團中心的展銷廳已準備就緒，預計下周內開放予公眾參觀，詳細了解項目資訊及優勢，相信可廣納當區客源。為配合該盤銷售部署，中原地產及美聯物業均設立「澄天」專門店及旗艦店。
恒地7盤推置業優惠
貨尾盤推優惠催谷銷情。恒基地產(00012)的鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL及啟德天瀧等共7個項目，夥同世紀21向新買家送贈總值約28萬元的海上假期禮券。
此外，中原地產研究部指，樓市下行，發展商新盤銷售壓力增，拖累今年第三季的一手私人住宅新盤貨尾量升至20,483個，不但升穿兩萬個的危險水平，更創近20年新高。
譽林提供56伙 主打三房
市區新盤緊接推售，永義國際(01218)的何文田窩打老道項目，昨公布命名為譽林，涉及56伙，主打三房戶，籌備短期內上載樓書，有機會下周施政報告公布後開價。
該集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目已屆現樓，首批將以價單形式發售，定價會參考同區豪宅，包括同系的九龍塘延文禮士道雋睿，現時平均成交呎價約3.2萬元。
永義國際集團投資經理甘明晉指，全盤單位實用面積介乎260至2,597方呎，標準戶型涵蓋開放式至三房。當中，開放式戶佔7伙，一房僅佔3伙，兩房及三房分別有10伙與26伙，另設10個特色戶。住客會所提供宴會廳及健身室等設施，地庫有22個車位。項目計劃稍後會開放位於6樓及15樓的現樓示範單位。
天璽5單位快招標
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，落實下周一重陽節起分別以價單形式發售6伙及招標出售5伙。萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，將發售的11個單位涵蓋一房至四房戶型，實用面積介乎342至1,258方呎。
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