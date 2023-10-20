藍籌屋苑 愈劈愈深

麗港城料返10年前 美孚銀主每呎$8968沽 樓市每況愈下，市區多個大型私人屋苑二手成交呎價先後跌至「9字頭」。茶果嶺麗港城兩房單位劈至僅495萬元沽出，呎價約9,574元料屬約10年前價位。銀主出貨更急，荔枝角美孚新邨同類兩房物業，成交呎價更低至約8,968元。

港聯置業方健勝表示，上述麗港城17座極低層C室，實用面積約517方呎，市場放盤至少3年，曾叫價700萬元。單位交吉多年仍未售出，期間一直減價，原業主心灰意冷，日前終極一減，劈價至超低價500萬元，即吸引數組客爭相洽購，部分準買家更感價錢太低而不敢落票。

他又指，直至周三晚上，單位終累積減價205萬元售出，減幅約29.3%。事實上，單位網上銀行估值介乎約591萬至636萬元，成交價低估值逾兩成。

黃埔鬆綁貶值兩成半 另一個九龍指標屋苑美孚新邨呎價亦跌穿九千元。中原馮健平稱，屋苑2期吉利徑1號低層A室，實用面積約630方呎，以銀主盤形式放盤，最初開價570萬元，終以565萬元售，新買家為外區上車客。是次成交呎價料為今年低位。

北角百福花園錄超低價成交。市場消息透露，屋苑康福閣低層三房戶市傳僅售605萬元，呎價低至約9,111元。

減辣消息未能「撻着」業主信心，紅磡黃埔花園錄本月第二宗蝕讓，蝕幅擴大。中原袁顯岸表示，屋苑5期9座低層B室三房單位，8月底開價約1,000萬元，9月減至880萬元，剛售802萬元，呎價約11,794元，原業主持貨約3年，帳面蝕讓約264.8萬元，單位貶值約24.8%。

美聯陳春輝稱，觀塘凱滙2座高層D室一房戶，成交價836萬元，逾4年帳蝕129.4萬元。該行馬鴻德指，堅尼地城樓齡逾50年的聯威新樓高層9室，議價後售400.8萬元，呎價約10,774元，約9年帳蝕約17.2萬元。

比墅呎價減至9152元 此外，新界洋房呎價繼續低於萬元。美聯高劍明指，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積約1,606方呎，年初至今累減280.2萬元，以1,469.8萬元售出，呎價約9,152元。洋房於2007年購入，帳面貶值約177萬元。

樓市缺乏方向，美聯物業10月中旬進行香港人租買意向調查，發現若政府撤辣，約三成半受訪者認為未來半年樓價會回升，較不撤辣增加約11.9個百分點。相反，若撤辣，認為未來半年租金會向上的比例卻減少至約32.3%，較不撤辣低約1.1個百分點。