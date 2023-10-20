簡訊一覽
●中國神華(01088)公布，昨日收到控股股東國家能源集團公司通知，基於對公司未來發展的信心及長期投資價值的認可，計劃昨起一年內增持中國神華A股，增持金額不低於5億元（人民幣‧下同）、不超過6億元，增持價格不超過每股33.1元，資金來源為自有資金。
●順豐同城(09699)宣布，董事會決定行使股份購回授權，擬動用的資金上限為兩億元，並視乎市況不時在公開市場上購回H股。
●鐵貨(01029)公布，K&S第三季生產579,290噸鐵精礦，按季跌10.5%；銷量566,635噸，按季跌16.6%。
●北京控股(00392)擬發行規模不超過15億元人民幣的第二期公司債券，最終票面利率將根據公司和主承銷商根據簿記發行結果確定。
●兗礦能源(01171)第三季度商品煤產量3,345萬噸，按年跌1.47%；商品煤銷量3,613萬噸，增加5.77%。首3季度累計，商品煤產量9,730萬噸，按年減2.51%；商品煤銷量1.03億噸，跌0.85%。
●醫思健康(02138)預期錄得截至9月底止半年整體銷售額不少於21.5億元，按年升不少於15%。
●中國中免(01880)公布，王軒接替因病逝世的李剛出任董事長。王軒曾任中免三亞、柬埔寨和香港免稅店業務的董事長。
●九興控股(01836)截至今年9月底止第三季度，未經審核綜合收入按年下降約15.9%至3.87億美元；首3季度未經審核綜合收入下降約14.3%至11.03億美元。
●百奧家庭互動(02100)今年第三季活躍帳戶為820萬，按季上升12%，按年下跌53%；付費帳戶為110萬，按季持平，按年下跌62%；付費帳戶平均收入為176.5元人民幣，按季上升2%，按年上升36%。
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