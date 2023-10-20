新客飆 美英法加價 Netflix早段漲18%

美國上市的串流影視平台Netflix早前落實打擊共享帳戶的策略奏效，今年第三季新訂戶人數遠超市場預期，並創自2020年第二季以來最大單季增幅；公司預期第四季增長數目相近，並隨即宣布上調美、英、法3國的部分訂閱計劃價格。受加價消息帶動，Netflix股價周四早段升18.12%。

去季純利131億增兩成 Netflix第三季收入達到85.4億美元，按年增近8%；純利增20%至16.8億美元（約131億港元），每股盈利3.73美元，高過市場預期的3.49美元。期內全球增加約880萬名訂戶，遠高於市場預期的549萬戶，並超越疫情時增長。2020年第二季新增1,010萬訂戶，當時正值全球新冠疫情肆虐，多國封城令大批民眾待在家中，在家娛樂需求高企。

公司指出，受惠於日本人氣動漫《ONE PIECE海賊王》改編真人版大受好評，以及美劇《金裝律師》（Suits）、HBO的二戰劇集《雷霆傘兵》（Band of Brothers）等登陸該平台，成功吸引新用戶。截至9月底，公司在全球訂戶總數達到2.47億，其中歐洲、中東和非洲訂戶大幅增長近400萬戶；廣告版用戶數量按季增加70%，但並未透露確切的佔比。

美元強 收入恐失15億 展望第四季，近幾個月美元強勢，恐怕會導致第四季收入損失約兩億美元（約15.6億港元）。公司預計，第四季營收達86.9億美元，低於市場預期的87.7億美元，淨訂戶增量預計將按季持平；至於全年營業利潤率預計將在約20%，為其先前預測範圍18至20%的上限，另明年營業利潤率料為22至23%。

由於過去18個月的加價幅度有限，而且有較高比例的增長來自收費較低的公司，以及訂閱用戶組合變化，故每名會員的平均收入按年下跌1%。公司隨即宣布將上調3國的收費，即日起基本方案及高級方案在美國的訂價將分別由9.99美元及19.99美元，上調至11.99美元及22.99美元；英國無廣告高級方案上調兩英鎊至17.99英鎊；法國則上調兩歐元至19.99歐元。

Netflix提到，已經解決的荷里活編劇罷工和正在進行的演員罷工，將導致今年內容支出減少。該公司計劃投資約130億美元，較早前預計約170億美元為少，另料今年自由現金流從早前預測的50億美元增至65億美元。