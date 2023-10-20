Tesla經營毛利率僅7%

業績公告顯示，截至9月底止季度，Tesla營業收入增速屬3年最慢，按年僅升8.83%，至233.5億美元，遜市場估計的240.6億美元。分部來看，佔比最大的汽車收入有196.25億美元，按季跌7.72%，按年則升4.99%；而涉及太陽能發電和家用電池有關的儲能，以及服務與其他業務收入，按年分別升39.57%及31.67%，按季則變化不大。

經調整純利挫36% 至於按通用會計準則（GAAP）計，Tesla上季純利按年下跌43.71%，至18.53億美元；經調整純利亦按年大跌36.56%，至23.18億美元；經調整每股盈利為66美仙，較市場預測少7美仙。

整體毛利率方面，Tesla第三季表現為17.9%，按年及按季各跌7.19個百分點及0.3個百分點，跌足4季，且創4年最低。

憂高息損買車意欲 在減價戰不絕之下，Tesla期內交付逾43.5萬輛車，按季跌6.66%，按年則升26.53%，並維持全年生產180萬輛車的目標不變。不過，分析指Tesla要在今季交付逾47.5萬輛車才能達標，意味減價戰只會持續。另數據顯示，Tesla現時每輛車銷售成本已經降至3.75萬美元。

另外，上季Tesla的自由現金流按年少74.27%及按季跌15.62%，至8.48億美元。馬斯克在績後電話會議表示，Cybertruck在開始生產後12至18個月內不會帶來可觀的正現金流，而首批於11月30日在德州工廠首次交付，年產量12.5萬輛，強調要Cybertruck大量生產才可貢獻現金流，並需時至少一年至18個月。

另要留意的是，Tesla正面臨內憂外患困局，事關馬斯克不諱言，高息環境不僅影響其墨西哥超級工廠布局，亦削弱買家購車意欲。此外，該企於第三季未有出售任何比特幣，數碼資產淨值與上季持平，維持在1.84億美元（約14億港元）。

Tesla第三季業績摘要