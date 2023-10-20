萬洲擬分拆Smithfield美重新上市

定期評估 無時間表 不過，萬洲在回覆外媒查詢時強調，會定期評估Smithfield在美國的股票重新上市，但沒有時間表。

萬洲在內地擁有「雙匯」品牌，2013年斥47億美元收購美國同業Smithfield，利用美國大量的肉類供應出口到中國，其後安排Smithfield在美國退市。交易令萬洲擁有中美兩大食品品牌，成為全球最大的養豬場和豬肉生產商，翌年8月萬洲在港上市，集資逾23億美元。

不過，近年萬洲股價表現低迷，2021年6月突公布斥資多達150億元回購逾19億股，惟同年爆出主要股東內部糾紛。昨日在分拆消息出現下，其股價收報4.36元，逆市升0.46%。

由於中美關係緊張，且美國往往針對赴美上市的中企審計問題，市場關注到底如今萬洲擬將Smithfield重新在美上市是否順利，以及在內地消費需求疲弱之下，上市估值如何。