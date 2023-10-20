美干預產業 蠶食經濟

學者：補貼關稅監管多 損企業公平競爭 美國近年不斷對本土產業進行補貼，又以各種關稅、投資限制的方式打擊潛在敵人，逐步背離了自由經濟的路線。著名國際經濟學泰斗、前世界銀行首席經濟學家、曾經擔任國際貨幣基金組織（IMF）代理總裁的Anne Krueger認為，現時拜登政府的產業政策猶如溫水煮蛙，正在不斷蠶食美國經濟的增長動力，損害美國在全球的領先地位。

徵稅致鋼鐵成本全球最高 Krueger指出，美國之所以能夠獲得全球領先地位，部分原因是其致力於確保私營企業的公平競爭環境。不過，隨着現屆美國政府各種補貼、關稅和監管等干預措施層出不窮，美國經濟地位面臨的風險也在不斷增加。

她又用溫水煮蛙作比喻，指政府逐步透過一些臨時措施干預個別行業時，公眾不會做出明顯反應或抗議，而這些措施將得以持續保留，最終導致經濟運行效率日益低下並損害增長。

她列舉出眾多的例子，包括承襲自上屆特朗普政府（拜登政府繼續保留）的鋼鐵和鋁進口關稅，導致美國的鋼鐵成本全球最高，對任何要用到這些材料的工業生產商都構成壓力；雖然一直表達環保的關注，但拜登政府仍對太陽能板徵收進口關稅；還有限制部分處方藥的價格──變相打擊藥廠開發仿製及替代藥物的意願，並且可能會導致某些藥物短缺。

這些妨礙自由市場的措施會帶來高昂成本、扭曲經濟活動，推高物價並降低經濟增長。Krueger更直言︰「補貼之類的措施可能是相當危險的，因為這意味偏袒甚至公然的腐敗。」

憂龐大赤字觸發債務危機 另邊廂，民主黨政府堅持不削減政府赤字的做法亦引起質疑。曾任白宮首席經濟顧問的Michael Boskin表示，當經濟處於快速增長時，給子孫後代留下更大的債務負擔不成問題，因為下一代會更加富有，可以承擔更高的稅收。「不過，當增長放緩甚至停滯時，靠財政赤字維持的福利支出站不住腳。」

他又引述2010年爆發的歐債危機，指「歐洲高福利的社會模式已經不復存在」，如果美國不控制支出和控制公共債務，它也有可能陷入同樣的陷阱。

褐皮書稱物價微升 道指反覆 聯儲局最新發布的地區經濟《褐皮書》顯示，美國多數地區的增長穩定或略有放緩，物價以溫和的步伐上升。此前曾指美國加息周期或已結束的紐約聯儲銀行行長威廉斯稱，利率需要在一段時間內維持在高位。美股3大指數周四早段反覆，道指曾升44點，報33,709點；標指升11點，報4,326點；納指升68點，報13,382點，及後齊倒跌。