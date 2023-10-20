南韓連續6次凍息 料明年通脹企穩2%

南韓央行昨日舉行的10月貨幣政策會議決定，將關鍵基準利率維持在3.5厘不變，乃連續第6次會議按兵不動；政策委員一致同意，必要時會進一步收緊政策，並預期明年通脹將企穩於約2%。

議息聲明摘要指出，該行將在相當長的時間內維持限制性政策立場，現正監測通脹放緩情況，並監控金融穩定的風險，料該國經濟將如此前預期錄得經濟增長，惟同時在監測經濟下行風險，並關注重要國家的貨幣政策變化。

該行直言，經濟增長路徑的不確定性較高，正監測家庭債務增長，以及通脹上行風險，且中東危機也增加了不確定性，預計該國可能需要較長時間才能達成通脹目標。該行料今年南韓國內生產總值（GDP）增速為1.4%，核心消費物價指數（CPI）下降的步伐可能慢於預期。

澳洲CPI數據成議息關鍵 此外，澳洲方面，澳新銀行指出，當地9月份失業率從3.7%降至3.6%，表明勞動力市場降溫的因素抵銷了這一降幅，全職工作崗位、工作時間和參與率都在下降，料9月底止季度的CPI數據會成為澳洲央行是否在11月議息會議加息的關鍵因素。