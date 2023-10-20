進口網購減 ＤＨＬ料港空運本季續弱

香港貿易發展局早前下調本港今年出口預測，而國際速遞公司DHL Express最新公布的第四季「DHL香港空運貿易領先指數」亦顯示，空運市場今季展望繼續疲弱，主要受進口和網上零售銷售量進一步下跌所致。

DHL Express委託生產力促進局進行季度調查，顯示第四季香港整體空運貿易跌1.2點至39.4點，50則為基準線。可幸的是，隨着年終感恩節和聖誕節高峰期臨近，本地空運用家對節日旺季的展望較去年正面，並接近2018年第四季的水平。另有一半空運用家已經制訂明年發展計劃，以應對通脹及燃油價格不斷上升等挑戰。

航運費升至逾一年高位 不過，要留意用家非如去年般繼續看好歐洲和美國市場，反而認為明年東南亞（尤其是越南、馬來西亞和泰國）和中國最具發展潛力；同時，有49%用家預期，明年按正常或較大幅度上調價格，較今年首季大增16個百分點。

除了空運，海運市場近期同樣值得關注。事關反映運費的波羅的海乾散貨指數（BDI）連升5日後，周四回吐34點或1.62%，報2,071點，是去年7月底以來最高，主因受惠運往歐洲的煤炭運輸量上升，以及中國假期結束後太平洋地區的貨運需求激增。

委國解禁有望增產石油 油價方面，美國暫時解除對委內瑞拉的廣泛制裁，且涉及石油和天然氣等行業，為期6個月，委內瑞拉不僅可以自由生產並出口石油與天然氣至海外市場，客戶與目的地不受限制，國營金礦公司Minerven短期同樣解禁。

分析認為，解禁後委國有望增產最多25%石油，油價昨回吐，紐約期油及布蘭特期油曾各跌1.68%及1.8%，每桶報85.81美元及89.88美元。