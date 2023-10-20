獲高盛上調目標價 小米漲3%

新機搭載Leica Summilux鏡頭 小米表示，與Leica共同帶來的Summilux鏡頭，以及面向行動光學的全新專業高動態影像感測器所共同建構的「新一代光學系統方案」，讓行動裝置從此真正具備了全時態、全場景下的超強瞬間精準捕捉能力。

高盛的研究報告指出，小米受恢復庫存補充和中國以外地區出貨量增長強勁所帶動，相信收入及智能手機出貨量的按年復甦將持續至今年第四季以至明年，核心經調整營運成本在明年按年增13%。另外，隨着出貨量獲得增長動力，集團也出現多重的重估潛力。基於小米「規模與利潤並重」的經營策略令利潤率上調，故將其評級由「中性」上調至「買入」，目標價由14.9元上調至16.3元。

該行又上調小米第三季的收入及經調整純利預測2%及3%，因非中國市場的出貨量增加，智能手機出貨量增加8%，但平均售價下跌4%部分抵銷了這個影響，至於2023至2025年的收入及盈利預測則大致保持不變。

該行還補充，隨着出貨呈增長趨勢，小米的估值有望得到多次重估，並預計集團在未來幾個月內發布的首款智能電動車，將成為市場重估小米新業務的窗口。該行維持小米電動車估值為200億元人民幣。

另一投行花旗亦重申給予小米「買入」評級，指第三季其手機業務的產品組合及區域性組合進一步改善，預計本月發表的小米14或將成為股價的催化劑，目標價15.7元。